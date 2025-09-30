Ile powinien spać kot? Takie zachowanie to niepokojący sygnał

Koty to tajemnicze stworzenia, które niejednokrotnie zaskakują swoich właścicieli. Zwierzęta te są najbardziej aktywne w godzinach wieczornych, a także nad ranem. Zdecydowaną część dnia poświęcają jednak na odpoczynek i regenerację.

Jak długo powinien spać kot? Senior potrzebuje więcej czasu na regenerację

To, ile śpi kot domowy, zależy m.in. od wieku czworonoga. Młody kot może przesypiać ok. 20 godzin w ciągu doby, aby dostarczać organizmowi energii potrzebnej do prawidłowego rozwoju. Z kolei dorosły kot średnio przeznacza na odpoczynek od 12 do 16 godzin. W przypadku kocich seniorów czas potrzebny na regenerację wydłuża się i może wynosić nawet 20 godzin dziennie.

Dlaczego aż tyle czasu koty potrzebują na odpoczynek? Jak przypomina Interia, chociaż kot nie musi samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb – takich jak polowanieenia i zabawy.

Trzeba mieć również świadomość, że większość czasu w celu zdobycia pożywienia – to jednocześnie dużo energii traci na eksplorowanie domowej przestrzeni, obserwację otocz, który kot przeznacza na odpoczynek, poświęca na płytkie drzemki, pozostając w stanie czuwania. Wtedy może wybudzić go np. dźwięk otwierania pojemnika z karmą, a dosłownie po chwili zwierzak jest gotowy do działania.

Nagła zmiana zachowania kota? To może być ważny sygnał

Warto też pamiętać, że każda zmiana zachowania kota powinna wzbudzać czujność, bo może stanowić ważny sygnał, który należy skonsultować z weterynarzem. Gdy na pewnym etapie życia kot zaczyna spać dużo dłużej niż zazwyczaj, może to oznaczać, że się nudzi, a rolą opiekuna jest zapewnienie zwierzęciu uwagi i urozmaicenie dnia. Ale sytuacja może być bardziej poważna, a za dłuższym snem może kryć się zobojętnienie i osłabienie, które wynika z choroby.

Czytaj też:

Kociarze pokonali psiarzy. Naukowcy wskazali, w czym są lepsiCzytaj też:

Koniec psów na łańcuchach. Sejm podjął historyczną decyzję