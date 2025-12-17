24 oczy i sześcienne ciało. Naukowcy odkryli nową istotę

Oceany i przybrzeżne mokradła wciąż kryją formy życia, które potrafią zaskoczyć nawet doświadczonych biologów. Choć często mówi się o poszukiwaniu życia pozaziemskiego, wiele „obcych” organizmów wciąż czeka na odkrycie tu, na Ziemi – zwłaszcza w środowisku morskim lub oceanicznym.

Jedną z najbardziej niezwykłych grup zwierząt są meduzy. Pozbawione mózgu, szkieletu i serca, niektóre z nich wykazują zdolność do biologicznej „nieśmiertelności”. Właśnie do tej niezwykłej grupy dołączył nowo opisany gatunek kostkomeduzy.

Tripedalia maipoensis. Meduza o sześciennym ciele i 24 oczach

Jak opisano w badaniu opublikowanym w czasopiśmie naukowym Zoological Studies, zespół badaczy z Uniwersytetu Baptystycznego w Hongkongu zidentyfikował nowy gatunek kostkowca w słonawych stawach typu gei wai na terenie rezerwatu przyrody Mai Po.

Nowy organizm, nazwany Tripedalia maipoensis, należy do rodziny Tripedaliidae i gromady Cubozoa, czyli meduz kostkowych – nazwanych tak ze względu na charakterystyczny, sześcienny kształt ciała. To dopiero trzeci znany gatunek z rodzaju Tripedalia i pierwszy odkryty kiedykolwiek w wodach Chin.

Widzenie w trybie 360 stopni

Choć Tripedalia maipoensis mierzy średnio zaledwie 1,5 centymetra, posiada jedną z najbardziej zadziwiających cech w świecie zwierząt – aż 24 oczy. Nie są one jednak rozmieszczone przypadkowo.

Układają się w cztery grupy po sześć. Są zlokalizowane w strukturach sensorycznych zwanych ropaliami. W każdej grupie dwoje oczu dysponuje soczewkami zdolnymi do tworzenia obrazu, natomiast pozostałe cztery reagują na światło i ciemność.

Taki układ zapewnia niemal pełne widzenie przestrzenne. Jak wcześniej opisywano u spokrewnionego gatunku Tripedalia cystophora z Karaibów i regionu Indo-Pacyfiku, oczy skierowane ku górze umożliwiają orientację względem koron namorzynów, a jednocześnie pozwalają unikać przeszkód w gęstej sieci korzeni.

W praktyce oznacza to zdolność widzenia w zakresie 360 stopni – bez udziału mózgu.

Naukowcy planują dalsze badania wybrzeża Chin, by ustalić faktyczny zasięg występowania tej niezwykłej meduzy.

