Gwiazda Betlejemska mogła istnieć. Naukowiec NASA wskazuje na kometę

Czy biblijna Gwiazda Betlejemska była rzeczywistym zjawiskiem astronomicznym? Planetolog NASA Mark Matney uważa, że tak i przekonuje, że mogła nią być kometa o wyjątkowej trajektorii lotu. Swoją hipotezę przedstawił na łamach „Journal of the British Astronomical Association”, a jej założenia analizuje niemiecki tygodnik „Der Spiegel”.

W Ewangelii św. Mateusza Gwiazda Betlejemska została opisana jako obiekt, który prowadził Mędrców ze Wschodu, a następnie „stanął” nad miejscem narodzin Jezusa. Dla Matneya kluczowe jest właśnie to sformułowanie. Jak tłumaczy, zjawisko pozornego „stania” obiektu na niebie jest znane współczesnej astronomii. – Takie geosynchronizowane satelity wydają się stale „stać” nad określonym miejscem na równiku Ziemi – wyjaśnia.

Naukowiec rozważa, czy podobny efekt mógł wystąpić w przypadku naturalnego obiektu niebieskiego. Jego zdaniem teoretycznie byłoby to możliwe, gdyby ciało międzyplanetarne poruszało się z odpowiednią prędkością i w odpowiednim kierunku względem Ziemi. Wówczas jego ruch mógłby zostać czasowo zrównoważony przez rotację planety.

Nie gwiazda, lecz kometa? Planetolog analizuje znak z Ewangelii

Matney wyklucza planety i asteroidy, wskazując, że jedynym obiektem możliwym do zaobserwowania w takich warunkach byłaby kometa. W tym kontekście sięga do chińskich zapisków z czasów dynastii Han, opisujących przelot tzw. „gwiazdy miotły”, widocznej przez ponad 70 dni w 5 roku p.n.e.

Na podstawie tych źródeł badacz obliczył możliwą trajektorię komety. Wynika z niej, że w pewnym momencie mogła ona znaleźć się w odległości około 390 tys. kilometrów od Ziemi, czyli porównywalnej z dystansem do Księżyca. W takich warunkach – argumentuje Matney – z perspektywy Judei obiekt mógł przez kilka godzin wydawać się nieruchomy.

Sam naukowiec podkreśla jednak, że ostateczne potwierdzenie tej hipotezy jest niemożliwe, m.in. z powodu braku dokładnych danych dotyczących pozycji komety w chińskich kronikach. Zwraca jednak uwagę, że twierdzenie, iż opis Gwiazdy Betlejemskiej nie ma żadnego odpowiednika w zjawiskach astronomicznych, nie znajduje jednoznacznego potwierdzenia.

