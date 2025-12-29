Uważano je za dowód biblijnego potopu. Nowa teoria wywołała oburzenie naukowców

Piramidy Euseigne znane również jako „bajkowe kominy” lub „panny z upiętymi włosami” są jednym z najbardziej fascynujących zjawisk geologicznych w Alpach Szwajcarskich. To kolumny ziemi, zwieńczone kamiennymi blokami i ukształtowane przez erozję lodowcową. Piramidy są sklasyfikowane jako obszar przyrodniczy o znaczeniu krajowym. Można je odwiedzić dzięki ścieżce, która powstała podczas budowy nowego tunelu i zamianie starej drogi przebiegającej pod piramidami.

Piramidy mają od 10 do 20 metrów i powstały w wyniku ostatniego zlodowacenia i kolejnych cofnięć lodowców, które opanowały doliny Heremence i Herens 10 do 80 tys. lat temu. Dla porównania piramidy w Gizie powstały ok. 4,5 tys. lat temu. To, że alpejski krajobraz wyrzeźbiły lodowce, rozpropagował Jean-Pierre Perraudin, lokalny stolarz i radny gminny.

Mogły powstać nawet 80 tys. lat temu. Te piramidy są starsze od tych w Gizie

Podczas wędrówek i polowań w Alpach Szwajcarskich w pobliżu swojego domu widział dziwne, gigantyczne głazy położone wysoko w Val de Bagnes. Granitowe skały różniły się od otoczenia – nie pasowały do miejsca, w którym je widział, rozrzucone po całej dolinie. Perraudin zauważył także długie rysy na odsłoniętych skałach, które pokrywały wąską dolinę. Wysoko w południowej części doliny widział duże płaty lodu i ślady, jakie pozostawiły one na ziemi.

Perraudin wyobraził sobie, że lód mógł przenieść duże głazy do doliny poniżej. Doszedł do wniosku, że lodowce musiały kiedyś sięgać daleko w dół doliny. Większość ówczesnych naukowców głazy uważała za dowód wielkiego biblijnego potopu. W 1815 roku Perraudin przedstawił swoją teorię przyrodnikowi Jeanowi de Charpentierowi, jednak ten uznał, że nie jest warta zbadania i rozważenia. Charpentiera przekonał kilka lat później inny przyrodnik – Ignace Venetz.

Piramidy Euseigne w Alpach Szwajcarskich są starsze niż te z Egiptu. Spierali się o nie naukowcy

Charpentier przekonał z kolei wpływowego naukowca Louisa Agassiza, który opracował teorię, że w przeszłości Amerykę Północną i Europę pokrywały lodowce. W 1837 r. na spotkaniu Szwajcarskiego Towarzystwa Nauk Przyrodniczych spotkała się ona z oburzeniem. Została ona powszechnie zaakceptowana dopiero w latach 70. XIX wieku.

