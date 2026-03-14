Polscy naukowcy odkryli nowy gatunek grzyba. „Poszerza wiedzę o różnorodności taksonomicznej”

Naukowcy z Katedry Ochrony Ekosystemów Wydziału Leśnego krakowskiego Uniwersytetu Rolniczego odkryli nowy gatunek grzyba workowego – Cytospora tatrensis Jankowiak & Stępniewska. Nazwa nawiązuje do występowania gatunku w Tatrach w Karpatach Zachodnich i naukowców: prof. Roberta Jankowiaka i dr hab. inż. Hanny Stępniewskiej. Swój wkład miał też dr hab. Piotr Bilański. Grzyb należy do rzędu Diaporthales. Odkrycie opisano w najnowszym numerze czasopisma naukowego Persoonia.

Grzyb Cytospora tatrensis stwierdzono na zamierających pędach kosodrzewiny (Pinus mugo subsp. mugo Turra). Formalny opis gatunku powstał na podstawie morfologii zarodnikowania oraz wyglądu i wzrostu kolonii hodowanych na pożywce PDA (Agar ziemniaczano-dekstrozowy – red.). Jak podkreślono „kosmopolityczny rodzaj Cytospora obejmuje liczne gatunki występujące przede wszystkim na roślinach drzewiastych – zarówno okrytozalążkowych, jak i nagonasiennych”.

Dalej wyjaśniono, że „grzyby te mogą pełnić różne role w ekosystemach: od saprotrofów rozkładających martwe tkanki roślin, przez endofity żyjące wewnątrz roślin bez widocznych objawów, aż po patogeny wywołujące choroby”. Gatunki z rodzaju Cytospora jako patogeny drzew, są szczególnie znane z powodowania raków drzewnych. U porażonych drzew mogą również jednak występować inne objawy chorobowe.

Analiza filogenetyczna wykonana na bazie sekwencji genów wykazała bliskie spokrewnienie odkrytego w Tatrach grzyba z gatunkami zasiedlającymi różne rodzaju gatunki kosodrzewiny w Chinach. Odkrycie Cytospora tatrensis Jankowiak & Stępniewska przez polskich naukowców poszerza wiedzę o różnorodności taksonomicznej grzybów i ich roli w górskich ekosystemach leśnych.

