Gigantyczna planetoida zbliża się do Ziemi. NASA o ryzyku zderzenia

Astronomowie obserwują przelot planetoidy oznaczonej jako 2026 HN1, która w nocy z 6 na 7 maja minie Ziemię w stosunkowo niewielkiej odległości.

Planetoida wielkości wieżowca zbliży się do Ziemi

Obiekt odkryto dopiero w kwietniu tego roku, a jego średnicę szacuje się na od 49 do nawet 110 metrów.

Według danych publikowanych przez należące do NASA Center for Near Earth Object Studies planetoida przeleci w odległości około dziewięciu razy większej niż dystans dzielący Ziemię i Księżyc. Maksymalne zbliżenie nastąpi około godziny 2:55 czasu polskiego.

NASA uspokaja. Ryzyko zderzenia wynosi zero

Choć rozmiary planetoidy mogą robić wrażenie, naukowcy podkreślają, że obiekt nie stanowi zagrożenia dla Ziemi. 2026 HN1 nie znajduje się nawet na liście potencjalnie niebezpiecznych obiektów prowadzonych przez Europejską Agencję Kosmiczną.

Eksperci przypominają jednak, że gdyby ciało tej wielkości uderzyło w powierzchnię naszej planety, skutki mogłyby być katastrofalne w skali regionalnej. Zniszczeniu mogłoby ulec całe miasto, a w przypadku uderzenia w ocean powstałaby ogromna fala tsunami.

Olbrzymia planetoida leci w kierunku Ziemi. Takie zderzenie już kiedyś się wydarzyło

Naukowcy często przywołują przykład słynnego Krateru Barringera w Arizonie. Powstał on prawdopodobnie po uderzeniu planetoidy o średnicy około 50 metrów. Krater ma dziś ponad kilometr średnicy i około 170 metrów głębokości.

To pokazuje, dlaczego agencje kosmiczne na całym świecie stale monitorują przestrzeń kosmiczną w poszukiwaniu obiektów zbliżających się do Ziemi.

Świat przygotowuje się na zagrożenie z kosmosu

NASA i ESA rozwijają programy obrony planetarnej. Amerykańska misja DART udowodniła już, że możliwa jest zmiana toru lotu planetoidy poprzez kontrolowane uderzenie sondy kosmicznej.

Kolejne testy planują także Chiny. Celem jest opracowanie technologii, która w przyszłości mogłaby ochronić Ziemię przed realnym zagrożeniem z kosmosu.