W tym wieku mózg nadal może się rozwijać. Naukowcy obalają mit starzenia

Przez lata dominowało przekonanie, że wraz z wiekiem nasz mózg nieuchronnie traci sprawność i że jest to proces nieodwracalny. Jednak naukowcy z Center for BrainHealth przy The University of Texas at Dallas twierdzą dziś coś zupełnie odwrotnego. Ich badanie pokazuje, że poprawa pamięci, koncentracji i odporności psychicznej jest możliwa nawet u osób po dziewięćdziesiątce.

Mózg może rozwijać się niemal całe życie

Opracowane przez naukowców badanie opublikowane w czasopiśmie „Scientific Reports” trwało trzy lata i objęło niemal 4 tysiące osób w wieku od 19 do 94 lat. Badacze analizowali tzw. BrainHealth Index, czyli wskaźnik oceniający ogólną kondycję mózgu.

Pod uwagę brano nie tylko pamięć czy szybkość myślenia, ale także odporność psychiczną, zdolność radzenia sobie ze stresem i relacje społeczne. Wyniki okazały się zaskakujące, poprawę odnotowano praktycznie w każdej grupie wiekowej. Co ważne, największe postępy osiągały osoby, które na początku badania miały najniższe wyniki.

Do poprawy pracy mózgu wystarczyło kilka minut ćwiczeń

Badacze podkreślają, że uczestnicy nie odbywali wielogodzinnych sesji treningowych. Z badania wynika, że najlepsze efekty dawały krótkie, regularne ćwiczenia wykonywane codziennie przez 5–15 minut.

Chodziło przede wszystkim o stopniowe budowanie zdrowych nawyków wspierających pracę mózgu. Według autorów badania regularność miała znacznie większe znaczenie niż intensywność.

Naukowcy: wiek nie definiuje możliwości mózgu

Dr Sandra Bond Chapman z Center for BrainHealth uważa, że wiele osób nadal myśli o mózgu w przestarzały sposób.

– Zbyt długo zakładaliśmy, że trzeba czekać na problemy z mózgiem, zanim zaczniemy działać. To badanie pokazuje, że naszego mózgu nie definiuje wiek, lecz możliwości – podkreśliła badaczka.

Autorzy badania zauważyli również, że część uczestników potrafiła utrzymywać dobrą kondycję psychiczną nawet podczas trudnych życiowych sytuacji, takich jak choroba czy utrata pracy. Pomagały w tym wyuczone strategie poznawcze i codzienne nawyki.

Wyniki mogą być ważnym sygnałem dla osób, które po trzydziestce zaczynają traktować problemy z pamięcią lub koncentracją jako coś nieuniknionego. Zdaniem naukowców mózg można trenować znacznie dłużej, niż dotąd sądzono.

