Implanty pójdą w odstawkę? Naukowcy opracowali lek, dzięki któremu odrastają zęby

To nie jedyna jego funkcja – zdecydowanie częściej lek będzie stosowany z pewnością przy ubytkach czy ukruszeniach. Przeciwciała po wstrzyknięciu do ustroju są w stanie wymusić na zębach, by zaczęły się regenerować.

Badacze z Japonii, którzy testują TRG-035, szacują, że zacznie on być szeroko stosowany w medycynie za około pięć lat – o ile w fazie klinicznej nie dojdzie do nieoczekiwanego obrotu spraw.

Implanty „to przeżytek”. Takie słowa być może będą wkrótce padały w gabinetach stomatologicznych

Wzmianka o rewolucyjnym leku po raz pierwszy pojawiła się w artykule pt. „Anti–USAG-1 therapy for tooth regeneration through enhanced BMP signaling”. Został on opublikowany w czasopismie naukowego „Science Advances” w lutym 2021 roku. Pierwszym autorem Akiko Murashima-Suginam – naukowiec, który prowadzi pionierskie badania stomatologiczne. Jest on związany z Uniwersytetem w Kioto i w Fukui.

W 2030 r., po pomyślnym zakończeniu fazy badań klinicznych, ma on trafić do gabinetów stomatologicznych i zostać użyty w terapiach. Lek zawiera TRG-035 (przeciwciało monoklonalne anti-USAG-1). Jak działa? Blokuje białko USAG-1, co aktywuje sygnał BMP i stymuluje wzrost zawiązków zębów.

„Oczekiwania ludzi dotyczące odrastania zębów są wysokie”

Katsu Takahashi, kierownik oddziału stomatologii w instytucie badań medycznych przy szpitalu Kitano w Osace, powiedział dziennikowi „Mainichi Shimbun”, że cel, jaki przyświecał naukowcom, to „chęć udzielenia pomocy pacjentom cierpiącym z powodu utraty lub braku zębów”. – Do tej pory nie istniała propozycja prowadząca do trwałego wyleczenia, a czujemy, że oczekiwania ludzi dotyczące odrastania zębów są wysokie – zauważył.

Szpital Kitano oczekuje na wyniki fazy klinicznej. Jeśli nie wydarzy się nic niepokojącego, lek zostanie podany pacjentom, którym brakuje co najmniej czterech zębów. Ostatecznym celem jest udostępnienie leku na odrastanie zębów do 2030 r.

