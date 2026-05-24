Pod Afryką dzieje się coś niezwykłego. Kontynent może rozdzielić się na pół

Wschodnia Afryka od lat należy do najbardziej aktywnych geologicznie miejsc na świecie. Teraz naukowcy alarmują, że proces rozłamu kontynentu może być znacznie bardziej zaawansowany, niż wcześniej zakładano. Wszystko za sprawą nowych badań prowadzonych w rejonie Turkana Rift, będącego częścią Systemu Wielkich Rowów Afrykańskich.

Badacze odkryli, że skorupa ziemska pod tym obszarem jest niezwykle cienka. W samym centrum rowu ma około 13 kilometrów grubości. Dla porównania poza nim przekracza 35 kilometrów. Według naukowców to wyraźny sygnał, że pod powierzchnią trwa intensywne rozciąganie i osłabianie skorupy ziemskiej.

Ten proces to może być początek nowego oceanu

Wyniki badań opublikowane w czasopiśmie „Nature Communications” wskazują, że region znajduje się na zaawansowanym etapie procesu nazywanego „neckingiem”. To moment, w którym skorupa ziemska staje się coraz cieńsza i zaczyna się rozdzielać.

Eksperci z Lamont-Doherty Earth Observatory przy Uniwersytecie Columbia podkreślają, że podobne procesy w przeszłości prowadziły do rozpadu superkontynentów. Jeśli zmiany będą postępować, za kilka milionów lat może dojść do całkowitego pęknięcia lądu. Wtedy wody Oceanu Indyjskiego mogłyby zalać powstałą szczelinę i utworzyć nowy ocean.

Choć dziś tempo zmian wynosi zaledwie kilka milimetrów rocznie, geolodzy są zgodni, że proces ten już trwa. Płyta afrykańska stopniowo oddziela się tam od płyty somalijskiej.

Fenomen Turkana Rift. To miejsce fascynuje naukowców od dekad

Region Turkana Basin od dawna przyciąga również antropologów. Odkryto tam ponad tysiąc skamieniałości dawnych homininów, co czyni ten obszar jednym z najważniejszych miejsc badań nad ewolucją człowieka.

Nowe ustalenia sugerują, że geologia regionu mogła mieć bezpośredni wpływ na zachowanie szczątków naszych przodków. Po erupcjach wulkanicznych teren zaczął się zapadać, tworząc baseny wypełnione osadami. To właśnie one przez miliony lat chroniły skamieniałości przed zniszczeniem.

Badacze uważają, że odkrycia z Turkana Rift mogą pomóc lepiej zrozumieć nie tylko przyszłość Afryki, ale także historię rozwoju pierwszych ludzi.

