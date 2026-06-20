Dlaczego jedni pamiętają sny, a inni nie? Naukowcy mają odpowiedź

Zdolność do zapamiętywania snów różni się w zależności od osoby. W ramach badań podjęto próbę lepszego zrozumienia tego zjawiska poprzez analizę czynników wpływających na tę zdolność. Wyniki wskazały, że decydują o tym trzy główne czynniki: stosunek do snów, skłonność do błądzenia myślami oraz nawyki związane ze snem. Większość ludzi śni podczas snu i robi to przez większą część nocy.

Według części badań zapamiętywanie snów związane jest płcią żeńską, młodszym wiekiem, pozytywnym stosunkiem do snów, częstymi marzeniami dziennymi, czy skłonnością do fantazjowania. Giulio Bernardi z włoskiego IMT School for Advanced Studies w Lukce, dzięki wsparciu Fundacji Bial, koordynował badania, których celem było lepsze zrozumienie zapamiętywanie snów poprzez analizę czynników wpływających na to zjawisko.

Naukowcy przebadali 217 osób przez cztery lata. Wiedzą, co sprawia, że nie zapominamy o śnie

Naukowcy wykorzystali bazę danych, w której w której w latach 2020 – 2024 zgromadzono opisy snów, cechy osobiste oraz różnego rodzaju 217 zdrowych osób (116 kobiet i 101 mężczyzn) w wieku 18 – 70 lat. Artykuł opublikowano w lutym 2025 r. w czasopiśmie „Communications Psychology – Nature”. W kontekście stosunku do snów wyniki wykazały, że osoby, które przypisują snom większe znaczenie, częściej zgłaszają doświadczenie snu po przebudzeniu.

Zwiększone zainteresowanie niekoniecznie poprawia jednak ich zdolność do zapamiętania treści tego doświadczenia. Związek między myśleniem o niebieskich migdałach nazywanym marzeniami dziennymi a obserwowaną zdolnością do przypominania sobie snów może wskazywać na większą skłonność do spontanicznego generowania doświadczeń mających cechy snu, niezależnie od bodźców zewnętrznych i stanu czuwania.

Czynniki wpływające na zdolność do zapamiętywania snów o poranku. Naukowcy zabrali głos

Badanie wykazało również, że na zapamiętywanie snów wpływają nawyki związane ze snem. Osoby, które zazwyczaj mają długie epizody snu w połączeniu z niskim udziałem snu głębokiego, wykazują większe prawdopodobieństwo zapamiętywania snów w porównaniu z osobami doświadczającymi krótszych epizodów. Zapamiętywanie snów jest zazwyczaj niższe zimą niż wiosną i jesienią.

Indywidualne różnice w zdolności do przypominania sobie treści snów zależą od podatności na zakłócenia oraz wieku. Starzenie się może wiązać się ze zmianami nawyków związanych ze snem – w szczególności ze skróceniem okresów długiego i płytkiego snu – co może wpływać na procesy przypominania sobie snów. Bernardi podsumował, że sny „odgrywają istotną rolę w uczeniu się, utrwalaniu pamięci, a nawet w naszym zdrowiu psychicznym i fizycznym”.

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