Dlaczego muzyka wywołuje dreszcze? Badania pokazują zaskakującą zależność

Zdarza się, że podczas słuchania muzyki niektóre utwory wywołują u nas dreszcze, mrowienie skóry lub nagłe wzruszenie. Okazuje się, że to zjawisko ma nawet własną nazwę, jest określane jako „frisson”. Choć wielu osobom wydaje się to czymś wyjątkowym, naukowcy od lat próbują zrozumieć, co dokładnie dzieje się wtedy w naszym organizmie i doszli do nowych wniosków.

Muzyka potrafi uruchomić w mózgu ten sam system co jedzenie i bliskość

Badania z wykorzystaniem neuroobrazowania pokazały, że osoby odczuwające „ciary” podczas słuchania muzyki mają silniejsze połączenia między obszarami mózgu odpowiedzialnymi za odbiór dźwięków a tymi, które przetwarzają emocje. Oznacza to, że muzyka może oddziaływać na nie znacznie intensywniej niż na innych.

Naukowcy ustalili również, że w kulminacyjnych momentach utworu aktywuje się układ nagrody. Dochodzi wtedy do wydzielania dopaminy, substancji związanej z przyjemnością, motywacją i poczuciem satysfakcji. Co ciekawe, ten sam mechanizm uruchamia się m.in. podczas jedzenia ulubionych potraw czy kontaktu z bliskimi osobami.

Co naprawdę oznacza gęsia skórka przy muzyce?

Dreszcze podczas słuchania piosenki nie świadczą o „lepszym” czy bardziej rozwiniętym mózgu. Są raczej oznaką wyjątkowo silnego połączenia emocji z odbieranymi dźwiękami. W takich chwilach jednocześnie aktywują się obszary odpowiadające za słuch, pamięć oraz emocje. Dlatego określone melodie mogą błyskawicznie przywoływać wspomnienia, wzruszać lub wywoływać fizyczną reakcję organizmu.

Badacze zauważyli też, że mózg zaczyna reagować jeszcze przed najbardziej emocjonującym fragmentem utworu. Gdy przewiduje nadchodzącą kulminację, napięcie rośnie, a kiedy oczekiwany moment następuje, reakcja staje się jeszcze silniejsza.

Osoby z tą cechą częściej odczuwają dreszcze

Psychologowie zauważyli pewną prawidłowość. Ludzie, którzy regularnie doświadczają „ciar” podczas słuchania muzyki, częściej wykazują wysoką otwartość na doświadczenia. To cecha związana z ciekawością świata, wyobraźnią oraz większą wrażliwością na sztukę. Takie osoby łatwiej angażują się emocjonalnie w muzykę, filmy czy literaturę. Dzięki temu przeżycia artystyczne mogą wywoływać u nich nie tylko emocje, ale również reakcje fizyczne.

Coraz więcej badań wskazuje także, że znaczenie mogą mieć uwarunkowania biologiczne. Naukowcy analizują wpływ genów i podejrzewają, że skłonność do odczuwania muzycznych dreszczy może być częściowo dziedziczna.

Nie masz ciar przy muzyce? To nie szkodzi

Szacuje się, że regularnych dreszczy podczas słuchania muzyki doświadcza około połowa ludzi. Oznacza to, że zjawisko jest stosunkowo częste, ale nie dotyczy wszystkich.

Brak gęsiej skórki nie świadczy jednak o mniejszej wrażliwości emocjonalnej. Muzyka może oddziaływać na każdego inaczej. Jedni reagują fizycznie, inni odczuwają wzruszenie, spokój, radość lub przypływ energii bez żadnych objawów na ciele.

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