Trzeba będzie przepisać podręczniki? Zaskakujące ustalenia naukowców o czarnych dziurach

Eksperci odkryli supermasywne czarne dziury – to, czego się o nich dowiedzieli, rzuca zupełnie nowe światło na to, co wiemy o tych tajemniczych przestrzeniach kosmicznych.

O szczegółach napisała redakcja zagranicznego dziennika – „The Independent”.

Co było pierwsze – galaktyki czy czarne dziury? Badacze o krok od rozwiązania trudnej zagadki

Astronomowie zaobserwowali (przy użyciu teleskopa Jamesa Webba), że w centrum niektórych galaktyk znajdują się supermasywne czarne dziury, które są zdecydowanie zbyt duże, jak na rozmiar i masę galaktyk ich otaczających. Możliwe więc, że te zagadkowe obszary w przestrzeni kosmicznej pojawiają się jako pierwsze, a dopiero potem wokół nich powstają galaktyki. Wcześniejsze hipotezy zakładały, że proces ten zachodzi w odwrotnej kolejności.

Nie ma jednak dowodów na to, co było przed czarnymi dziurami. Naukowy podejrzewają, że pojawiły się one w miejscu wczesnych gwiazd, bardzo masywnych. Możliwe jest także to, że tam, gdzie są obecne, zapadły się ogromne obłoki gazu.

Jakie jeszcze wstępne wnioski płyną z obserwacji? Czarne dziury, które znajdują się w centrach galaktyk, kształtują je.

I to w konkretny sposób.

Materia, która trafia do czarnej dziury, jest wyrzucana na zewnątrz. W procesie tym zachodzą potężne eksplozje

Materia, która wpada do ich wnętrza, może być częściowo wyrzucana na zewnątrz. Powraca zaś w postaci silnych wiatrów. W ten sposób – poprzez podgrzewanie gazu – proces powstania nowych gwiazd może być blokowany. Możliwe jest także to, że gaz jest ściskany, co wywołuje fale uderzeniowe. Są one tak silne, że mają wpływ na to, jak galaktyki ewoluują.

„Zanim [materia – red.] zostanie wessana, częściowo jest wyrzucana pod wpływem dużego ciśnienia i tarcia. Cząsteczki te mogą podgrzać gaz i uniemożliwić tworzenie się gwiazd – albo sprężyć gaz i wywołać fale uderzeniowe w obrębie galaktyki” – wskazał „The Independent”.

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