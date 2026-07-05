To mit, że koty i psy redukują stres właścicieli? Nowe badania zaskakują

Można by pomyśleć, że zwierzęta domowe zawsze oferują swoim właścicielom wsparcie emocjonalne, ale liczba rzetelnych dowodów naukowych na poparcie tego stwierdzenia jest zaskakująco niewielka. Mimo powszechnego przekonania, że zwierzęta domowe są dla nas dobre, istnieje wiele sprzecznych wyników badań.

Pupile mają nie tylko pozytywny wpływ na nasze zdrowie

Nowe badanie przeprowadzone przez naukowców z Open University w Holandii dostarcza zaskakujących informacji na temat danych zebranych od właścicieli kotów i psów, czyli najpopularniejszych zwierząt domowych na świecie. Holenderski zespół postawił sobie za cel ostateczne odpowiedzenie na odwieczne pytanie: które z tych zwierząt są lepszymi życiowymi towarzyszami.

Zespół badawczy zaobserwował istotne różnice w wpływie posiadania obu zwierząt domowych na zdrowie. Okazuje się bowiem, że posiadanie kota, szczególnie w jednym przypadku, może działać na naszą niekorzyść.

Z odpowiedzi uczestników badania wynikało, że ci, którzy zgłaszali, że czuli się chwilowo zestresowani, odkryli, że intensywniejsze interakcje z kotem często sprawiały, że czuli się gorzej.

– Interakcja z żadnym z gatunków nie działała jako bufor dla negatywnych emocji – powiedziała psycholog Mayke Janssens. – W przypadku kotów zaobserwowaliśmy, że wyższy poziom interakcji wiązał się z silniejszym powiązaniem między stresem a negatywnymi emocjami u właścicieli – wyjaśniła badaczka.

– Jedną z możliwości jest to, że ponieważ interakcje z kotami są często bardziej pasywne i mniej wymagające, wyższy poziom interakcji może wiązać się z większymi emocjami. Może to nie odpowiadać potrzebie wsparcia w stresujących momentach – zauważyła z kolei główna badaczka.

Badanie emocji właścicieli rozstrzygnęło

Łącznie przebadano 188 osób – właścicieli psów, kotów lub obydwu tych zwierząt jednocześnie. Po rejestracji w badaniu uczestnicy otrzymywali 10 powiadomień z aplikacji dziennie przez pięć kolejnych dni, które zachęcały ich do wypełnienia kwestionariusza dotyczącego ich aktualnego samopoczucia, wykonywanych czynności oraz obecności i interakcji ze swoimi zwierzętami. Te prawie 8000 raportów z danymi w czasie rzeczywistym stworzyło bazę danych.

Wyniki pokazały, że interakcja ze zwierzętami domowymi skutkowała generalnie pozytywnymi emocjami u właścicieli, a w momentach, w których poziom interakcji był wyższy, ludzie doświadczali więcej pozytywnych i mniej negatywnych emocji. Te same wyniki uzyskano w przypadku właścicieli psów i kotów.

– Właściciele psów prawdopodobnie częściej identyfikowali się jako „miłośnicy psów”, podczas gdy właściciele kotów częściej identyfikowali się jako „miłośnicy kotów” – zauważyła dr Sanne Peeters, główna autorka badania. – Możliwe, że to „dopasowanie” właściciela i zwierzęcia domowego częściowo wyjaśnia, dlaczego wyniki były tak podobne w przypadku psów i kotów – stwierdziła

Zwierzęta nie chronią przed stresem

Badacze odkryli, że interakcja właścicieli ze zwierzętami w sytuacjach stresowych nie chroniła przed negatywnym wpływem stresu na nastrój. – Pozytywny wpływ interakcji ze zwierzętami domowymi na samopoczucie wydaje się być autentyczny, ale nie wydaje się, aby występował, ponieważ zwierzęta domowe pomagają ludziom lepiej radzić sobie ze stresem w momencie jego wystąpienia – powiedziała Janssens.

Wskazała, że za korzystny wpływ interakcji ze zwierzętami może odpowiadać inny mechanizm niż buforowanie stresu – efekt łagodzący jego negatywny wpływ. Dokładny mechanizm nie został jeszcze zidentyfikowany, ponieważ może się różnić w zależności od kontekstu interakcji między ludźmi a zwierzętami.

– Może się okazać, że kontakt ze zwierzęciem daje poczucie towarzystwa, a zwierzęta pomagają ludziom czuć się bardziej związani i mniej samotni, co z kolei może przyczynić się do poprawy samopoczucia emocjonalnego – powiedziała Janssens.

Zwierzęta zwiększają ilość pozytywnych emocji

Lepsze wieści dla właścicieli zwierząt domowych dotyczyły ogólnego nastroju, a także pozytywnych i negatywnych emocji. Badanie wykazało, że spędzanie czasu zarówno z kotami, jak i psami generalnie zwiększało pozytywne emocje i zmniejszało negatywne.

Jak więc brzmi odpowiedź na pytanie o to, które zwierzę domowe jest lepsze? – Nie powiedziałabym, że jeden gatunek jest „lepszym” zwierzęciem domowym niż drugi – podsumowała Peeters. – Zamiast tego, bardziej prawdopodobne jest, że chodzi o osobowość i preferencje właściciela. Główny wniosek jest taki, że interakcja z psami i kotami wydaje się przynosić podobne korzyści emocjonalne – dodała.

Czytaj też:

Dlaczego rozmawiamy z psami i kotami? Powód nie jest tak błahy, jak niektórzy sądzą Czytaj też:

Kociarze pokonali psiarzy. Naukowcy wskazali, w czym są lepsi