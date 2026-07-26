Odkryto, dlaczego niektóre mózgi opierają się Alzheimerowi. To może pomóc w leczeniu

Naukowcy z Netherlands Institute for Neuroscience donoszą o swoim odkryciu, które może pomóc w walce z chorobą Alzheimera. Badania zaczęli od spostrzeżenia, że niektórzy ludzie pozostają w dobrej kondycji umysłowej, mimo biologicznych zmian w ich mózgu, powiązanych z tą właśnie przypadłością.

Nowe badania nad chorobą Alzheimera

Eksperci z Holandii sugerują, że odpowiedź może kryć się w sposobie, w jaki rzadka grupa „szarych komórek”, nazywanych „niedojrzałymi neuronami”, reaguje na uszkodzenia. Ich wnioski dają nowy wgląd w kognitywną odporność, zdolność mózgu do dalszego funkcjonowania, pomimo choroby.

Jednym z największych pytań w badaniach nad chorobą Alzheimera była kwestia bardzo odmiennego jej wpływania na różnych pacjentów. Wiele osób dotkniętych tą przypadłością cierpi na utratę pamięci i demencję w miarę postępowania choroby. Niektórzy jednak nie objawiają kognitywnego ubytku, mimo tej samej patologii mózgu.

– Około 30 proc. ze starszych osób dorosłych, u których rozwinął się Alzheimer, nigdy nie doświadcza jego symptomów – zwracała uwagę jedna z autorek badania Evgenia Salta. – Naprawdę nie wiemy dlaczego. To wielka i bardzo ważna tajemnica – podkreślała. Zrozumienie, co chroni te jednostki, może w dłuższej perspektywie doprowadzić do nowych sposobów leczenia lub nawet zapobiegania demencji.

Jedną z branych pod uwagę możliwości jest fakt, że odporne mózgi są w jakiś sposób lepsze w reperowaniu uszkodzeń. – Może są w stanie dodawać nowe komórki do sieci, która się degeneruje – mówiła Salta. Ta teza zakłada istnienie zjawiska neurogenezy u osób starszych. Badania dowiodły, że proces taki zachodzi u zwierząt, jednak naukowcy nadal debatują, czy wytwarzanie „szarych komórek” w późnym wieku jest możliwe także u ludzi.

Salta i jej zespół postanowili przebadać tkanki z Holenderskiego Banku Mózgu. Sprawdzano komórki u zdrowych osób, pacjentów ze zdiagnozowanym Alzheimerem oraz właśnie pacjentów bez demencji, ale z patologicznymi zmianami po chorobie Alzheimera. Skoncentrowano się na małym obszarze, w którym zlokalizowane jest centrum pamięci mózgu. To jedno z niewielu miejsce, w którym neurony cały czas mogą się rozwijać.

– Te komórki są niezwykle rzadkie, więc musieliśmy opracować nowe sposoby na ich znalezienie – zauważała Salta. – Robiliśmy zbliżenie naprawdę dokładnie w tym miejscu, w którym ich się spodziewaliśmy – wyjaśniała. Zespół badaczy opracował też nową metodę analizy, opracowaną konkretnie dla ludzkiej tkanki.

Określone komórki bronią mózgu przed Alzheimerem

Naukowcom udało się zidentyfikować komórki, których szukali – tak zwane niedojrzałe neurony. Przypominają one młode neurony, które jeszcze nie zostały w pełni rozwinięte. – Nawet w średnim wieku ponad 80 lat natrafialiśmy na te neurony we wszystkich grupach – podkreślała Salta.

Wynik badania potwierdził, że te niezwykłe komórki pozostają obecne nawet w bardzo starych mózgach.

Co jednak zaskoczyło badaczy, to że osoby z odpornością nie miały ich wcale znacznie więcej niż osoby nieodporne. Jak się okazało, zachowanie komórek może mieć większe znaczenie od ich liczby.

– U odpornych osób te komórki zdawały się aktywować program, który pomagał im przetrwać i poradzić sobie z uszkodzeniami – mówiła Salta. – Widzieliśmy też mniej sygnałów, związanych z zapaleniem i obumieraniem komórek – zaznaczała. Odkryto, że niedojrzałe neurony być może robią więcej, niż proste zastępowanie utraconych komórek.

– Może być tak, że te komórki wspierają otaczające je tkanki i pomagają mózgowi zachować funkcjonalność i „młodość”. Mogą działać jak swego rodzaju nawóz w ogrodzie, który zaczął się rozpadać – mówiła obrazowo. Jak podkreślała, konieczne są dalsze badania, ponieważ w tego rodzaju eksperymencie jej grupa nie była w stanie potwierdzić wszystkich swoich przypuszczeń.

– To tyko jeden element bardzo dużych puzzli – podsumowała. – Nigdy nie będzie tylko jednego czynnika, który wytłumaczy odporność – mówiła. – Niektóre osoby pozostają stabilne, u innych rozwija się demencja. Chcemy zrozumieć, co prowadzi do tej różnicy – oznajmiała Salta. Jak mówi, zrozumienie mechanizmów ochrony mózgu może doprowadzić do opracowania nowych strategii terapeutycznych.

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