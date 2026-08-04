Największy skorpion w historii? Naukowcy wrócili do zagadki sprzed 150 lat

Przez ponad 150 lat naukowcy nie byli pewni, czym właściwie było tajemnicze stworzenie znalezione w Wielkiej Brytanii. Dziś coraz więcej wskazuje na to, że Praearcturus gigas był skorpionem i to największym, jaki kiedykolwiek żył na Ziemi. Ten potężny stawonóg przywodzący na myśl starożytne Pokemony mógł osiągać nawet około metra długości i należeć do pierwszych wielkich drapieżników, które pojawiły się na lądzie.

Skamieniałość przez lata wprowadzała badaczy w błąd

Szczątki odkryto już w XIX wieku. Początkowo uznano je za pozostałości równonoga, czyli skorupiaka. To pokazuje, jak trudna była identyfikacja tego zwierzęcia. Skamieniałości były fragmentaryczne, a cechy anatomiczne nie dawały jednoznacznej odpowiedzi.

Jeszcze niedawno trwał spór, czy chodzi o skorupiaka, czy o pajęczaka. Teraz paleontolodzy coraz mocniej skłaniają się ku drugiej wersji.

Skorpion gigant istniał naprawdę

Badacze zwracają uwagę na kilka cech typowych dla skorpionów. Chodzi m.in. o duże nogogłaszczki, charakterystyczną budowę ciała oraz podobieństwo do dawnych skorpionów znanych z syluru. To właśnie te elementy sprawiły, że dawny pogląd zaczął się chwiać. Jeśli nowa interpretacja się utrzyma, Praearcturus gigas zapisze się jako największy skorpion wszech czasów i jeden z najstarszych dużych drapieżników lądowych.

Stworzenie żyło w dewonie, około 415 milionów lat temu. Był to czas, gdy życie na lądzie dopiero nabierało rozpędu. Stawonogi należały wtedy do pionierów, które opuszczały środowisko wodne i zaczynały kolonizować lądy. Naukowcy podkreślają, że ten gatunek mógł prowadzić nie tylko lądowy, ale też częściowo ziemnowodny tryb życia. To czyni go jeszcze bardziej niezwykłym ogniwem w historii ewolucji.

Niezwykłe odkrycie w świecie zwierząt. Dzisiejsze skorpiony to maleństwa przy nim

Współczesne skorpiony nawet nie zbliżają się do takich rozmiarów. Największe żyjące dziś gatunki osiągają niespełna 30 cm długości. Na tym tle metrowy drapieżnik z pradawnej Ziemi wygląda jak prawdziwe monstrum. Co ciekawe, problematyczna okazuje się teraz nawet sama nazwa. Praearcturus oznacza bowiem coś w rodzaju "pradawnej stonogi", bo nadano ją jeszcze wtedy, gdy sądzono, że znalezisko należy do zupełnie innej grupy zwierząt.

To niejedyny wielki skorpion znaleziony na Wyspach. Wcześniej odkryto tam także Brontoscorpio anglicus, który również miał około metra długości. Ten gatunek żył jednak głównie w wodzie, choć uważa się, że posiadał możliwości do przebywania na lądzie przez ograniczony czas.

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