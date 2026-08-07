Odsetek stulatków jest tu wyraźnie wyższy niż w Europie. Naukowcy odkryli ich sekret

Ludzie żyją teraz dłużej niż kiedykolwiek, a średnia długość na świecie wynosi obecnie 73,5 roku. Dłuższe życie niekoniecznie oznacza jednak zdrowsze. Naukowcy próbują odkryć sekret życia prowadzonego w sposób zdrowy i charakteryzujący się dobrą jakością. W tym celu eksperci z włoskiego Uniwersytetu w Cagliari przyjrzeli się starszym osobom z „niebieskiej strefy” na Sardynii. W tym regionie średnia długość życia jest dłuższa niż na kontynencie – relacjonuje Euronews.

Odsetek stulatków na włoskiej wyspie jest około pięć razy wyższy niż w pozostałej części Europy i trzy razy wyższy niż na całej Sardynii. Do tego proporcje osób dożywających co najmniej 100 lat są mniej więcej równe wśród kobiet i mężczyzn, podczas gdy na całym świecie dominują kobiety. „Niebieskie strefy” to geograficznie odizolowane obszary charakteryzujące się wysoką koncentracją osób, które w ciągu ostatnich 150 lat dożyły co najmniej 90 lat i można to udokumentować.

Przyjrzeli się mieszkańcom „niebieskiej strefy”. Wiadomo, czemu zawdzięczają długowieczność

Innymi przykładami są Okinawa (Japonia), Ikaria (Grecja), czy Nicoya (Kostaryka). Według wcześniejszych badań mieszkańcy tych obszarów charakteryzują się dłuższym życiem dzięki połączeniu czynników genetycznych, środowiskowych, żywieniowych, społeczno-kulturowych i psychologicznych. W najnowszym badaniu opublikowanym włoscy naukowcy porównali osoby starsze mieszkające w sardyńskiej „niebieskiej strefie” z mieszkańcami pobliskiego obszaru wiejskiego.

Wyniki opublikowano w czasopiśmie International Journal of Applied Positive Psychology. Uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące stylu życia, danych demograficznych oraz postrzeganej jakości życia, a także wykonali test funkcji poznawczych. Badani czerpią korzyści z regularnych zajęć stymulujących społecznie i poznawczo, zachowują znaczącą rolę społeczną oraz poczucie sensu życia.

Jakie są kluczowe elementy do szczęśliwego starzenia? Naukowcy już to wiedzą

Do tego dochodzi zaangażowanie społeczne i skuteczne radzenie sobie ze stresem. Naukowcy ocenili, że to „kluczowe elementy szczęśliwego starzenia się”. Osoby mieszkające w „niebieskiej strefie” wykazywały wyższy poziom ciekawości, otwartości na nowe pomysły oraz większą zdolność do rozumienia i wyrażania własnych emocji. Elastyczne profile osobowościowe i aktywny tryb życia są według danych niezbędne dla utrzymania zdrowia psychicznego i fizycznego w późnej dorosłości.

Mieszkańcy „niebieskiej strefy” prowadzą prosty, ale bardzo aktywny tryb życia. Poświęcali znacznie więcej czasu na zajęcia rekreacyjne stymulujące umysłowo i fizycznie – średnio 11,3 godziny tygodniowo, w porównaniu z 6,8 godziny w przypadku osób mieszkających na obszarach wiejskich. Zamiast próbować robić wszystko osoby z „niebieskiej strefy” wybierają te czynności, które wciąż potrafią wykonywać z powodzeniem i które sprawiają im „satysfakcję”.

Co wpływa na zdrowe starzenie się? Naukowcy zbadali „niebieską strefę” na Sardynii

Chodzi o ogrodnictwo, spacery czy uczestnictwo w spotkaniach towarzyskich w ośrodkach społecznych. Starsi mieszkańcy „niebieskiej strefy” często utrzymywali silne więzi społeczne w ramach swoich społeczności i wykazywali większą satysfakcję zarówno z relacji rodzinnych, jak i pozarodzinnych. Dysponowali również skuteczniejszymi strategiami radzenia sobie z codziennymi problemami oraz większą kompetencją emocjonalną.

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