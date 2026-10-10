Owce uratują lodowce? Nowatorski eksperyment może pomóc w ochronie planety

Na lodowcu Tsanfleuron w zachodniej Szwajcarii naukowcy testują osłony z owczej wełny. Projekt „Keep It Wool”, prowadzony przez Summit Foundation i Uniwersytet w Lozannie, ma sprawdzić, czy naturalny materiał może zastąpić syntetyczne płachty chroniące lód przed topnieniem.

Wełna na lodowcu. Szwajcarzy sprawdzają nietypowy pomysł

Takie osłony od lat rozkłada się latem na wybranych fragmentach śniegu i lodu. Odbijają światło słoneczne i ograniczają pochłanianie ciepła. Zwykle powstają jednak z tworzyw sztucznych i mogą uwalniać zanieczyszczające środowisko mikrowłókna.

Badacze szukają biodegradowalnej alternatywy. Jednocześnie chcą wykorzystać surowiec, który często trafia do odpadów. Według kierownika projektu Timothee Steinera co roku wyrzuca się od 40 do 70 proc. szwajcarskiej wełny.

Dwa koce i 200 metrów kwadratowych. Wyniki zaskoczyły badaczy

Pomysł wyszedł od czworga studentów studiów magisterskich. W czerwcu na 200 metrach kwadratowych lodowca rozłożono dwa prototypowe wełniane koce wyprodukowane przez szwajcarską firmę Fisolan. Przez całe lato ich działanie porównywano z tradycyjną osłoną z geowłókniny.

– Pomiary wykonywane co dwa tygodnie wykazały, że wełna ograniczała topnienie równie skutecznie jak materiał syntetyczny — przekazał Steiner w rozmowie z agencją Reuters.

Wstępne rezultaty okazały się lepsze, niż oczekiwał zespół.

Niklaus Saegesser z Fisolan przyznał, że zaskoczyła go wytrzymałość materiału. Wcześniej obawiał się, że wełniana osłona nie będzie dostatecznie stabilna. Student Elliot Gaffiot podkreślał natomiast, że efekt odkrycia można już zobaczyć i dotknąć.

Czy wełna uratuje lodowce? Naukowcy wskazują ograniczenia

Obiecujące wyniki dotyczą jednak niewielkiego obszaru i jednego letniego testu. Twórcy projektu podkreślają, że wełniane koce nie rozwiążą problemu globalnego ocieplenia. Osłony ochronne pokrywają zaledwie około 0,02 proc. powierzchni szwajcarskich lodowców. Mogą więc ograniczać topnienie lokalnie, ale nie powstrzymają utraty lodu w całych Alpach.

Tegoroczne rekordowe upały sprawiły, że śnieg na lodowcach znikał o kilka tygodni wcześniej niż zwykle. Zdaniem naukowców kluczowym sposobem na spowolnienie utraty lodu w dłuższej perspektywie pozostaje ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, pochodzących przede wszystkim ze spalania paliw kopalnych.

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