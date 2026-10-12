Naukowcy zbadali księżyc Saturna. Wyniki mogą zmienić poszukiwania życia w kosmosie

W czasopiśmie „Science Advances” opublikowano 25 września wyniki badań przeprowadzone przez międzynarodową grupę naukowców, którzy skupili się na Enceladusie. Od lat eksperci zastanawiają się, czy właśnie tam występują najbardziej sprzyjające warunki do poszukiwania życia poza naszą planetą.

Co znajduje się na Enceladusie?

Według ustaleń naukowców księżyc Saturna pod swoją lodową skorupą posiada globalny ocean. Natomiast jego gejzery wyrzucają tzw. pióropusze pary wodnej i wody. Według najnowszych badań podczas powolnego zamarzania kropli wodnych w pióropuszach dochodzi do segregacji składników.

Przeprowadzone eksperymenty laboratoryjne potwierdziły, że ziemskie organizmy mogą się rozwijać i przetrwać w warunkach panujących w tym miejscu. „Serpentynizacja na Enceladusie sprawia, że jest to obiecujące środowisko pozaziemskie dla potencjalnego życia w naszym Układzie Słonecznym” – czytamy w czasopiśmie.

Dzięki powodzeniu misji sondy Cassini, która przelatywała przez wspomniane pióropusze, naukowcy mogli zanalizować próbki z pozaziemskiego oceanu.

Prawdziwy przełom w badaniach

Do tej pory sądzono, że krople wody, które wydostają się z wnętrza księżyca Saturna, zamarzają po opuszczeniu oceanu. Okazało się natomiast, że proces ten jest powolny, dzięki czemu dochodzi do rozdzielania się wszystkich składników rozpuszczonych w wodzie. Z kolei podczas powolnego zamarzania związki organiczne ulegają segregacji.

Ułatwia to dalsze badania i identyfikację ewentualnych śladów życia. To odkrycie może też być przełomowe dla kolejnych misji kosmicznych, które będą się skupiać na poszukiwaniach na Enceladusie biosygnatur.

Badania laboratoryjne ujawniły również, że ocean ma bardzo niską zawartość tlenu, a także wysokie stężenie węglanów i zasadowy odczyn (pH 10-11). Stworzono symulowane środowisko, w którym umieszczono mikroorganizm Methanothermococcus okinawensis, archeona metanogennego. Można go znaleźć na Ziemi w okolicach głębinowych kominów hydrotermalnych. Okazało się, że mikroorganizm się rozwijał – możliwe byłoby zatem ich przetrwanie na Enceladusie.

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