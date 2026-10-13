Mozolnie przemierzali tereny na ślepo w nadziei na coś obiecującego. AI pomogła naukowcom

Podczas ostatniej epoki lodowcowej, kiedy znaczna część Wysp Brytyjskich znajdowała się pod ogromnym lodowcem kontynentalnym, obniżony poziom mórz otworzył „zagubiony most lądowy” między dzisiejszym hrabstwem Pembrokeshire a południowo-wschodnim krańcem Irlandii, w okolicy Rosslare. Według eksperta ds. skał z Uniwersytetu w Liverpoolu dra George’a Nasha możliwości, jakie stwarzała ta trasa, były zbyt kuszące, by łowcy-zbieracze mogli je zignorować – relacjonuje BBC.

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Nash razem z innymi ekspertami zlokalizował osiem stanowisk jaskiniowych w południowo-zachodniej Irlandii, w których znajdują się malowidła naskalne datowane na co najmniej 15 tysięcy lat temu, czyli około pięć tys. lat przed dotychczas najstarszym znanym śladem obecności ludzi w Irlandii. Zdaniem Nasha istniałby tam zalesiony i porośnięty trawą płaskowyż o długości ok. 76 kilometrów od wybrzeża do wybrzeża.

Uwzględniając letnie temperatury wynoszące zazwyczaj od -10 stopni Celsjusza do -20 kresek naukowiec stwierdził, że szlak ten mógł stanowić siedlisko dla dzikich koni, mamutów, bizonów, reniferów i innych dużych roślinożerców, które żywiły się wytrzymałymi turzycami, mchami i porostami rosnącymi na żyznej, ale niemal zamarzniętej glebie. Nash zawsze był przekonany, że nie do pomyślenia jest, aby ludzie nie skorzystali z możliwości, jaką stwarzała ta trasa.

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Przełomem okazała się AI. Wcześniej eksperci mozolnie przemierzali tereny wiejskie na ślepo w nadziei, że natkną się na coś obiecującego. Teraz naukowcy poprosili sztuczną inteligencję, aby na podstawie ich wiedzy na temat cech charakterystycznych osad jaskiniowych w południowej Walii znalazła podobne stanowiska w Irlandii. Eksperci otrzymali 28 potencjalnych wskazań, które zbadali. Naukowcy nie chcą na razie podawać ich lokalizacji w obawie przed grabieżą czy aktami wandalizmu.

Na ścianach jaskiń odkryto ryty, malowidła wykonane ochrą i węglem drzewnym oraz szkice liniowe wyryte palcami w glinie i ziemi. Nash jest przekonany, że rosnąca liczba mieszkańców zmusiła ludzi do przemieszczania się coraz dalej na zachód i północ. Ekspert wyjaśnił, że jaskinie byłyby „całkiem przytulnym miejscem do życia, zwłaszcza w porównaniu z temperaturą -20 st. C. panującą na zewnątrz”. – Rywalizacja o te jaskinie musiała być zacięta – podsumował Nash.

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