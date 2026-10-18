Nowe odkrycie w walce ze starzeniem? Tajemnica może tkwić w głębinach mórz

Badacze z uniwersytetów w Liverpoolu, Szanghaju oraz Kalifornii sprawdzili, czy da się spowolnić, zapobiec lub odwrócić skutki starzenia takie jak zmarszczki, siwe włosy oraz zaniki pamięci. Przeprowadzone przez nich badania wykazały, że „substancja występująca w jadalnych osłonicach morskich wydawała się odwracać szereg oznak starzenia u starszych myszy” . Naukowcy wykorzystali popularny eksperyment laboratoryjny nazywany wodnym labiryntem Morrisa. Zwierzęta umieszczano w basenie z ukrytą platformą, na której mogły odpocząć. Zadaniem myszy było zlokalizowanie platformy oraz zapamiętanie, gdzie się znajduje. Starsze gryzonie, które otrzymywały plazmalogeny, radziły sobie z zadaniem znacznie lepiej, niż te, które ich nie dostawały.

Przełom w badaniach nad starzeniem?

Według ustaleń naukowców związki nazywane plazmalogenami, które znajdowały się w osłonicach morskich, popularnych w Azji, „poprawiały pamięć i zdolność uczenia się, wzmacniały połączenia między komórkami mózgowymi, zmniejszały stany zapalne, a nawet pomagały myszom wyhodować grubsze i ciemniejsze włosy” . Zdaniem ekspertów „związki te mogą wspomagać regenerację mózgu i chronić starzejące się synapsy” .

Wyjaśniono także, że plazmalogeny „to rodzaj lipidów, czyli cząsteczek tłuszczowych, które stanowią ważny element błon komórkowych” . Występują one naturalnie w całym organizmie człowieka, a w szczególności w mózgu, sercu i komórkach układu odpornościowego. Co istotne, wraz z wiekiem zaczyna ich ubywać.

Co wiadomo o osłonicach?

Te popularne zwierzęta morskie są często spożywane w Korei, a także w Japonii. Można je spożywać na surowo. Profesor Lei Fu, autor korespondencyjny badania przyznał, że codziennie przyjmuje suplement plazmalogenowy. – Doustne przyjmowanie plazmalogenów może okazać się skuteczną strategią terapeutyczną mającą na celu poprawę funkcji poznawczych u osób starszych – przyznał.

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