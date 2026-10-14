Potrafią śpiewać nawet 16 godzin bez przerwy. Humbaki zaskoczyły naukowców

Julia Zeh wraz z Susan Parks z Uniwersytetu Syracuse ujawniły nieznaną dotąd zależność między strukturą śpiewu humbaka, a jego ruchem w wodzie. Opublikowane w czasopiśmie „Current Biology” badania pokazują, że konkretne motywy śpiewu są powiązane z danymi etapami zanurzenia. Naukowcy tymczasowo przymocowali nadajniki rejestrujące dźwięk oraz ruch do 16 wielorybów u wybrzeży Maui na Hawajach, w ramach projektu badawczego trwającego od 2018 do 2024 roku.

Urządzenia rejestrowały zarówno podwodne dźwięki humbaka, jak i jego ruchy, po czym w końcu traciły przyczepność. Po tym, jak się odrywały, badacze mieli możliwość odzyskać nadajniki oraz pobrać dane. Naukowcy byli zaskoczeni odkryciem, że niektóre wieloryby powtarzały swoje śpiewy nieprzerwanie nawet przez 16 godzin. Powtarzające się elementy pieśni konsekwentnie pokrywały się z konkretnymi etapami nurkowania.

Humbaki dostosowują śpiew do fazy nurkowania. Naukowcy dostaną nowe możliwości?

Według Zeh część sygnałów może wskazywać na indywidualną jakość samca, z kolei inne mogą być ograniczone przez konieczność zarządzania zapasem tlenu czy wyporność. W niektórych miejscach śpiew samca może również odgrywać większą rolę w wyróżnianiu się. Badacze zastanawiają się, czy te same wzorce dotyczą populacji wielorybów poza Hawajami.

Naukowcy na podstawie wyników badań dotyczących powiązania śpiewu humbaków z głębokością chcą potrafić określać położenie wieloryba bezpośrednio na podstawie nagrań akustycznych, które są powszechnie stosowanym narzędziem do śledzenia populacji humbaków. Takie odkrycie pozwoliłoby na ochronę wielorybów przed zakłóceniami spowodowanymi działalnością człowieka, na przykład ruchem statków i uderzeniami w nie, czy hałasem oceanicznym.

Czytaj też:

Naukowcy obserwowali migrujące wieloryby. Co zauważyli? Czytaj też:

Naukowcy są o krok od rozszyfrowania języka zwierząt. Nowe odkrycie zaskakuje