Grupa Enea pomaga w czasach pandemii

Kierujemy naszą pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Do placówek medycznych, które są na pierwszej linii w walce z wirusem. Podejmujemy aktywne działania w trosce o zdrowie naszych klientów, pracowników i wszystkich, z którymi współpracujemy – mówi Mirosław Kowalik, prezes Enei. Za pośrednictwem Fundacji Enea do ośmiu szpitali trafiło 2,1 mln zł. Pomoc otrzymały placówki w Bydgoszczy, Busku-Zdroju, Grójcu, Kozienicach, Poznaniu, Radomiu, Szczecinie i Zielonej Górze. Wyboru trzech dokonało Ministerstwo Zdrowia, placówki ze swojego terenu działania wskazały również Enea Operator oraz Enea Wytwarzanie. Należąca do Grupy Enea kopalnia Bogdanka, przeznaczyła 0,5 mln zł na pomoc dla szpitali i sanepidu w woj. lubelskim. – Szpitale pracują w trudnych, szczególnych warunkach. Chcemy wesprzeć te działania, by w najtrudniejszych chwilach zapewnić wszystkim potrzebującym niezbędną pomoc i opiekę. Jednocześnie z zaangażowaniem i odpowiedzialnie pracujemy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju – podkreślił Antoni Józwowicz, prezes Enei Wytwarzanie.

Bezpośrednia pomoc finansowa to jednak tylko część działań podjętych przez Eneę w obliczu epidemii. Grupa konsultantów, na co dzień obsługujących klientów Enei, wspiera teraz pracę infolinii NFZ, usprawniając obsługę w tym kanale kontaktu. Część służbowej floty samochodowej ze spółek Grupy będzie użyczona szpitalom i laboratoriom, by wesprzeć obsługę logistyczną i zapewnić szybki oraz sprawny transport. Enea Połaniec przekazała 3 tys. maseczek szpitalom w Staszowie i Kielcach.

Powstrzymać wirusa

W trosce o zdrowie klientów i pracowników, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, w marcu Enea podjęła decyzję o tymczasowym zamknięciu wszystkich biur obsługi klienta w północno-zachodniej Polsce.

Klienci mogą bezpiecznie załatwić wszystkie sprawy związane z energią elektryczną bez wychodzenia z domu. Opłacić faktury, zaktualizować swoje dane czy zgłosić inne sprawy, które trzeba zrealizować, można poprzez elektroniczne biuro obsługi ebok.enea.pl. Elektroniczne biuro otwarte jest 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Z konsultantami Enei można też porozmawiać na czacie (dostępny na stronie www.enea.pl) lub za pośrednictwem infolinii 611 111 111.

Większość pracowników Grupy Enea pracuje zdalnie. W przypadkach, gdy nie ma takiej możliwości, został wprowadzony podział na grupy, które pracują w systemie rotacyjnym i są rozproszone po różnych lokalizacjach. Inkasenci sprawdzający odczyty liczników energii elektrycznej, nie wchodząc do domów i mieszkań, kontrolują jedynie stan ogólnodostępnych urządzeń pomiarowych. – Aktualne stany liczników można podawać zgodnie z wywieszanymi przez inkasentów komunikatami: poprzez infolinię lub e-mailowo. W przypadku nieprzekazania stanu licznika zużycie energii elektrycznej będzie szacowane na podstawie wcześniejszych odczytów – tłumaczy Andrzej Kojro, prezes Enei Operator.

Pewność dostaw

Zarówno osoby pracujące w domach zdalnie, jak i dzieci uczące się przed domowymi komputerami mogą być spokojne o swoje bezpieczeństwo energetyczne. Grupa Enea szczególnie dba bowiem o zapewnienie ciągłości ciągłości wytwarzania i dostaw energii elektrycznej.

Wprowadzone zostały dodatkowe środki ostrożności w elektrowniach w Kozienicach oraz Połańcu i instalacjach produkujących ciepło dla mieszkańców w Pile i Białymstoku, a także procedury awaryjne, by zachować ciągłość zarządzania siecią energetyczną i produkcji oraz dostawy energii elektrycznej. Prace eksploatacyjne na sieci prowadzone są głównie w technologii pod napięciem lub z wykorzystaniem agregatów, a także z zastosowaniem innych środków organizacyjnych, tak aby nie powodować istotnych ograniczeń w dostawie energii elektrycznej do klientów.

W Grupie działa Sztab kryzysowo--koordynacyjny, który na bieżąco monitoruje sytuację i czuwa nad zapewnieniem ciągłości działania kluczowych obszarów w Grupie.