Jak premier Morawiecki oceniłby sumienie Kacpra Płażyńskiego

Unijne wsparcie w kwocie „zbliżonej do 20 tys. zł” , jak podała „GW” , pomogło adwokatowi w otworzeniu własnej kancelarii. Jak opisała to gazeta, Kacper Płażyński zarejestrował się jako bezrobotny i sięgnął po środki przeznaczone na aktywizację zawodową osób, które nie mogą znaleźć pracy. Jak tłumaczy sam zainteresowany, podobnie postępuje wielu młodych adwokatów zakładających własną działalność gospodarczą.

Kacper Płażyński, syn marszałka Sejmu, Macieja Płażyńskiego (zginął w katastrofie smoleńskiej), urodził się w 1989 roku. Jak wynika z jego oświadczenia majątkowego, które musiał złożyć jako radny, na dzień 13 grudnia 2018 r. dysponował m.in. 69 tys. zł i 1 tys. euro, prawem własności lokalu mieszkalnego o powierzchni 54 mkw. o wartości ok. 500 tys. zł, 1/8 udziału w prawie własności domu o wartości 250 tys. zł oraz 1/8 udziału w prawie własności mieszkania o wartości ok. 83 tys. zł. Kacper Płażyński jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Formalnie zapewne spełnił wszelkie warunki uzyskania wsparcia. Nie można też twierdzić od razu, że ktoś tych pieniędzy nie otrzymał, bo wziął je młody prawnik. W niektórych unijnych programach środki zostają niewykorzystane.