Małe radości małego człowieka

Dominik Tarczyński: Mówiłem? Szczere życzenia zawsze się spełniają:)

Napisał na Twitterze eurodeputowany PiS w komentarzu do informacji, że kurs akcji Agory spadł właśnie o 2,03%. Pod radosnym wpisem zaś komentarze wyborców PiS zachwyconych kłopotami wydawcy Gazety Wyborczej i fantazjujących o jej rychłym całkowitym upadku.

Agora to wydawca Gazety Wyborczej, ale także trzeci co do wielkości właściciel sieci kin w Polsce. Kin, które od tygodnia są zamknięte decyzją partyjnych kolegów pana Dominika. W każdym z tych kin pracuje ileś osób, które w wyniku tej decyzji z dnia na dzień straciły część lub całość swoich dochodów i tak jak większość z nas – zwykłych zjadaczy chleba nieposadzonych przez matkę partię na ciepłych i dobrze płatnych posadkach – coraz bardziej martwią się o swoją przyszłość.

Od wczoraj może nawet bardziej, bo dowiedzieli się jak skromna będzie hucznie zapowiadana rządowa „tarcza antykryzysowa”, która większości zagrożonych miejsc pracy nie uratuje. To nie z Adama Michnika ale z niepewnego losu szeregowych pracowników – kasjerek, bileterek, sprzątaczek – ma dzisiaj radochę zarabiający po kilkadziesiąt tysięcy publicznych pieniędzy miesięcznie na niezagrożonej kryzysem posadzie Tarczyński.

I nie tylko z nich. Obecny kryzys sprawił, że pieniądze, które odkładam na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego w ciągu kilku dni stopniały o 13%, bo jeśli spadają akcje, tracą też inwestujące w nie fundusze emerytalne. Nie wiem, czy akurat mój fundusz inwestował w akcje Agory, ale to przecież nie ma znaczenia, bo nie tylko jej akcje spadły z powodu kryzysu. Na kryzysie w ten czy inny sposób traci lub straci większość firm, większość pracowników i większość obywateli.

Miło wiedzieć, że w czasach, gdy się tak bardzo boimy o swoją przyszłość i jak tylko umiemy mobilizujemy się, żeby sobie nawzajem w tym strachu pomagać, jest ktoś, kogo skutki uboczne koronawirusa cieszą. Mały człowiek ma swoje małe radości. Ze wszystkiego, co się teraz dzieje, wyłapał to, co dla niego naprawdę ważne.