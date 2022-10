Mentzen chce odblokować import węgla z Rosji. „Zapytajmy starszej pani, która będzie marzła zimą”

Sławomir Mentzen w weekend zastąpił Janusza Korwin-Mikkego na fotelu prezesa partiiKORWiN. Nowy lider był pytany na antenie radia ZET o to, jak rozwiązałbym aktualne problemy w kraju, w tym m.in. problem inflacji.

– Nikt polskiemu rządowi nie kazał drukować setek miliardów złotych, wprowadzać kolejnych podwyżek podatków, ich komplikacji. Nikt nie kazał wpuszczać na rynek mnóstwo pustego pieniądza i nowych zasiłków – ocenił Mentzen.

Mentzen zniósłby embargo na węgiel. „Zapytajmy starszej pani, która będzie marzła zimą”

Prowadzący rozmowę Bogdan Rymanowski spytał w tym momencie, czy w takim razie Mentzen zawiesiłby wypłaty dodatku węglowego.

Z węglem jest zupełnie inny problem. Przede wszystkim nie blokowałbym możliwości sprowadzenia go do Polski.

– Sprowadzałby pan węgiel z Rosji? – dopytywał prowadzący

– Skądkolwiek bym go sprowadzał – przyznał prezes partii KORWiN. – N iech pan zapyta starszej pani, która będzie marzła zimą, czy ogrzałaby się węglem sprowadzonym z Rosji. Wydaje mi się, że tej starszej pani, która będzie marzła w swoim małych mieszkanku, byłoby zupełnie bez różnicy, skąd będzie ten węgiel – dodał.

Czyli Sławomir Mentzen zniósłby zakaz sprowadzenia węgla z Rosji. – Musimy węgiel sprowadzić skądkolwiek. Dla ludzi, którzy będą marzli, jest kompletnie bez znaczenia, czyim węglem będą palić. Ważne, by ten węgiel był. To jest priorytet – podkreślił.

Nowy prezes partii KORWiN o 500 plus i dodatkowych emeryturach

W dalszej części rozmowy Mentezn był pytany, czy Polskę stać dzisiaj na program 500 plus.

– W tym momencie Polski na wiele rzeczy nie stać. Z tego co się dowiaduję z rozmów z innymi politykami, to być może nie jest nas stać na to, żeby dzieci zimą poszły do szkoły, bo nie będzie nas stać na ogrzanie tych szkół. Więc jeżeli mamy do wyboru ładowanie 40 miliardów złotych, żeby nie rosła nam dzietność, bo ten program jest absolutnie niedziałający i dzietność od niego nie rośnie. Albo możemy za to zbudować połowę elektrowni jądrowej. Albo jeszcze do tego ogrzać szkoły – to ja wybieram elektrownie jądrowa i ciepłe szkoły – mówił Mentzen.

Rymanowski dopytywał, czy to oznacza, że chce środki z 500 plus przeznaczyć na elektrownię jądrową.

– Tak, chcę, żeby dzieci mogły chodzić do szkoły, się tam uczyć i żeby tam miały ciepło. Wydaje mi się, ze w 2022 roku to nie są jakieś szalone oczekiwania względem państwa polskiego – tłumaczył.

Na koniec rozmowy był pytany, czy zlikwidowałby 13., 14. i ewentualną 15. emeryturę.

– Wydaje mi się, że nie są to za bardzo potrzebne programy. Wiem, że mamy inflację, ale zwróćmy uwagę, że akurat emerytury są waloryzowane o inflację. Więc akurat emeryci na inflacji nie cierpią. Pytanie, czy to jest rzeczywiście ta grupa społeczna, której w tym momencie trzeba tak bardzo pomagać. Uważam, że trzynastki, czternastki są w tym momencie niepotrzebne – ocenił polityk Konfederacji.

