Powołał się na Kaczyńskiego i nie przyjął mandatu. Moskwa: Prezes PiS nie zachęcał do łamania prawa

Mieszkaniec Wejherowa, który palił w piecu wiórowymi płytami meblowymi, odmówił przyjęcia mandatu, powołując się na słowa Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS w Nowym Targu mówił, że w obliczu wysokich cen surowców „trzeba w tej chwili palić wszystkim, poza oponami czy podobnymi szkodliwymi rzeczami, bo Polska musi być ogrzana”.

Kaczyński pozwolił palić wszystkim? Moskwa: Takiej wypowiedzi nie słyszałam

O tę sytuację na antenie Radia ZET została zapytana minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

– Pewnie te płyty były jeszcze olejowane i klejone substancjami, które absolutnie nie są dozwolone do spalania. Na pewno prezes nie zachęcał do palenia takimi płytami. Takiej wypowiedzi nie słyszałam – stwierdziła Moskwa.

Prowadzący rozmowę Bogdan Rymanowski przekonywał, że akcent w zdaniu prezesa został położony na słowa „trzeba w tej chwili palić wszystkim” i Polacy mogli to opacznie zrozumieć.

– Sprawdzaliśmy czym palą Polacy. Według badań, które przeprowadziliśmy w ministerstwie, 60 proc. osób, które mają piece węglowe, decyduje się na przejście, częściowo lub całkowicie, na drewno. I to jest jedno z tych źródeł, które może zastąpić węgiel. Dopuściliśmy też do spalania miał i węgiel brunatny. To jest kompromis na czas kryzysu, absolutnie awaryjna możliwość. Jednocześnie patrzymy na sprzedaż miału w PGG, czy węgla brunatnego w PGE w Turowie i oba te surowce nie cieszą się dużą popularnością – podkreśliła.

„Większość Polaków doskonale wie, czym można, a czym nie można palić”

Rymanowski dopytywał, kto powinien zapłacić mandat – prezes PiS czy mieszkaniec Wejherowa.

– Nie dopuściliśmy do spalania substancji szkodliwych dla zdrowia. Do takiego kompromisu nigdy nie dopuścimy. Prezes PiS nie mówił o tych płytach. Mówił o tych surowcach, które mogą zastąpić węgiel. I to jest drewno, to jest miał, to jest węgiel brunatny – podkreśliła Moskwa. – Ta wypowiedź nie była zachętą do łamania prawa. A takie zjawisko na pewno łamaniem prawa jest – dodała.

Minister oceniła, że „większość Polaków doskonale wie, czym można, a czym nie można palić”. – Jeśli ludzie mają wątpliwości, czym palić, to można to sprawdzić. Jest dużo źródeł dostępnych. Jeżeli nie internet, to na pewno telefon do Inspekcji Ochrony Środowiska, można do nas przedzwonić do ministerstwa, wytłumaczymy, czym można palić – stwierdziła.

