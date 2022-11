Dojdzie do debaty Morawiecki-Tusk? Borys Budka mówi o innym wariancie

W pierwszej części ostatniego wydania „Strefy Starcia” wystąpił premier Mateusz Morawiecki. Do udziału w programie TVP Info zaproszony został także Donald Tusk. „Zapowiadał, że odpowie na każde pytanie, ale znów mija się z prawdą. Mimo blisko 50 zaproszeń Donald Tusk nadal unika starcia na argumenty na żywo w telewizyjnym studiu. Zignorował nawet zaproszenie do debaty z premierem Morawieckim w programie »Strefa Starcia«” – podało TVP Info na Twitterze.

„Dostaliśmy właśnie desperackie zaproszenie dla premiera Tuska do wieczornego programu TVP z udziałem premiera Morawieckiego. Donald Tusk jest gotów na debatę z prawdziwym liderem i prawdziwymi dziennikarzami w prawdziwej telewizji” – skomentował na Twitterze Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej. Program z udziałem premiera odbył się w minioną niedzielę, 30 października.

Debata Morawiecki-Tusk? Borys Budka o innym wariancie



Temat ewentualnej debaty Mateusza Morawieckiego z Donaldem Tuskiem wrócił na antenie Polsat News. – Przede wszystkim lider opozycji powinien rozmawiać z liderem partii rządzącej, a nie z człowiekiem, który w każdej chwili może być przez niego zmieniony – powiedział Borys Budka w programie „Gość Wydarzeń”.

– Panie redaktorze, przyniosłem dzisiaj (wydruk – red.) e-maila, który był kilka godzin przez tą, w cudzysłowie, „debatą” wysłany do nas, do partii. Nie ma absolutnie żadnego słowa o debacie. Propozycja była następująca: Donald Tusk ma przyjść do studia. Kilka godzin wcześniej dostał taką informację, kilka minut rozmowy z panem Adamczykiem (Michał Adamczyk to prowadzący „Strefy Starcia” – red.), a potem będzie długi wywiad z premierem Morawieckim – przekazał polityk.

W dalszej części programu Borys Budka przypomniał, że Donald Tusk po tym, gdy oficjalnie zdecydował się na powrót do polskiej polityki, wezwał Jarosława Kaczyńskiego do debaty. – Do dzisiaj Jarosław Kaczyński na to nie odpowiedział. Natomiast premier Morawiecki nigdy nie zaprosił do debaty Donalda Tuska. Telewizja rządowa proponowała udział w programie, po którym to udziale miał wystąpić premier Morawiecki – stwierdził polityk PO.

