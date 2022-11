Politycy PiS nie mają pewności wygranej w wyborach? Piotr Zgorzelski: Rozważają różne scenariusze

Piotr Zgorzelski został na antenie radiowej Trójki zapytany, czy spodziewa się, że może dojść do wcześniejszych wyborów parlamentarnych, a nawet jeśli nie, to czy nastąpi zmiana premiera w obozie Zjednoczonej Prawicy. – Obydwa te fakty nie muszą nastąpić równocześnie. Jeśli bym musiał obstawiać termin wyborów, to patrząc na to, co robi obecna władza uważałbym, że ten termin będą starali się wydłużyć, aby wykorzystać sytuację kryzysową do poprawienia swoich notowań – przyznał.

Wicemarszałek Sejmu w kontekście konstruktywnego wotum nieufności dodał, że „jako demokratyczna partia, będąca w opozycji, są do tego gotowi w każdym momencie”. Zgorzelski tłumaczył, że nie chodzi o personalia. – W tej grze ważniejsza jest matematyka, a później dopiero polityka. Dzisiaj jest to mało prawdopodobne, ale nie wiadomo, co będzie jutro – wyjaśniał.

Piotr Zgorzelski o „arce, na którą nie wszyscy się załapią”

Polityk PSL kontynuował, że przykładem jest erozja władzy, która „postępuje z minuty na minutę, czego jesteśmy świadkami, chociażby w sytuacji zdejmowania nagle różnego rodzaju ratunkowych projektów ustaw”. – Ta władza czuje, że wyborów nie wygra, więc zabezpiecza poszczególne segmenty państwa, przed ewentualną zmianą. To wygląda bardzo nieładnie z punktu widzenia wyborców, a także tych, którzy widzą, że budowana jest arka, na którą nie wszyscy się załapią – podkreślił.

Zgorzelski podkreślił, że „z pewnością wśród wielu polityków PiS nie ma pewności wygranej, a brak tej pewności powoduje rozważanie różnych scenariusze”. Wicemarszałek Sejmu stwierdził, że dotyczy to zwłaszcza tych polityków, którzy „po raz pierwszy dostali się do Sejmu i ze względu na niskie sondaże istnieje ryzyko, że nie dostaną się do parlamentu”. W kontekście konstruktywnego wotum nieufności Zgorzelski przekonywał, że trzeba mieć zakładkę w postaci 5 lub 10 posłów.

Jaki plan opozycji na wybory? Zgorzelski o „zwycięstwie ocierającym się o większość konstytucyjną”

W kontekście Jarosława Gowina polityk PSL zaznaczył, że budowany jest „szerszy blok” pozaparlamentarny, obejmujące też środowiska samorządowe. Zgorzelski ocenił, że szanse na jedną listę są najmniejsze. – Dysponujemy badaniami, z których wynika, że tylko dwie listy dają pełen komfort zwycięstwa ocierającego się o większość konstytucyjną. Walczymy także o ewentualne odrzucanie weta prezydenta – podsumował.

