Zbigniew Ziobro triumfuje. „4 listopada przejdzie do historii”

W piątek Sejm przyjął tzw. ustawę antylichwiarską, wcześniej odrzucając poprawki zaproponowane przez Senat. – 4 listopada przejdzie do historii polskiego parlamentaryzmu jako ten dzień, kiedy zadaliśmy definitywny cios lichwiarzom i wszelkim oszukańczym firmom pożyczkowym, które nadużywały swoich uprawnień, szukając rozmaitych kruczków prawnych, tego przysłowiowego, drobnego druczku. Nakładały gigantyczne koszty zaciąganych pożyczek na Polaków. Kończyło się to często dramatami, czasami nawet samobójstwami. I to przechodzi do przeszłości – powiedział Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej, która została zorganizowana po bloku głosowań.

Ustawa antylichwiarska przyjęta przez Sejm. Zbigniew Ziobro komentuje

– To ważny dzień dla wszystkich tych, którzy chcą, żeby Polska była uczciwym państwem, które gwarantuje cywilizowane warunki funkcjonowania również w obszarze pożyczek, które na co dzień ludziom też bywają potrzebne. Chodzi o to, żeby nie padali ofiarą oszustów, lichwiarzy, naciągaczy, nieuczciwych firm lichwiarskich – podkreślił minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

Zbigniew Ziobro zabrał głos w tej sprawie również za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Jolanta pożyczyła 25 tys. Straciła dom wart 300 tys. Mąż popełnił samobójstwo. Magdalena wzięła 100 tys. na leczenie syna. Ma oddać milion. Stefanii za 20 tys. grozi utrata domu. Takich tragedii już nie będzie – Sejm przyjął naszą ustawę antylichwiarską. To cios w lichwiarzy” – stwierdził lider Solidarnej Polski, przypominając, że wspomniana ustawa była przygotowywana w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Ustawa antylichwiarska. Jakie są najważniejsze zmiany?

Jak podaje Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości, „ustawa antylichwiarska precyzyjnie określa, gdzie zaczyna się lichwa".

„Zawiera jasną definicję kosztów pozaodsetkowych, wprowadza każdorazowe badanie zdolności kredytowej, a także większy nadzór nad instytucjami pożyczkowymi” – czytamy.

Resort przekonuje, że dzięki przyjęciu ustawy antylichwiarskiej zadłużający się Polacy zyskają rzeczywistą prawną ochronę. „Państwo będzie mogło skutecznie działać, zanim ktokolwiek padnie ofiarą oszustwa i szybko reagować na każdy sygnał, że udzielający pożyczek łamią prawo” – podano dalej. Ustawa czeka na podpis prezydenta.

