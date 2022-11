Debata Tuska z Morawieckim. Co Polacy sądzą o tym pomyśle?

W ubiegłym tygodniu, rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec poinformował, że Donald Tusk otrzymał zaproszenie do publicznej debaty z premierem Mateuszem Morawieckim.

„Jest gotów na debatę z prawdziwym liderem”

Debata miałaby odbyć się w programie „Strefa starcia”, emitowanego w każdą niedzielę o godz. 21:50 na antenie TVP Info. Odpowiedź na zaproszenie była jednoznaczna.

„Dostaliśmy właśnie desperackie zaproszenie dla premiera Tuska do wieczornego programu TVP z udziałem premiera Morawieckiego. Donald Tusk jest gotów na debatę z prawdziwym liderem i prawdziwymi dziennikarzami w prawdziwej telewizji” – skomentował na Twitterze Grabiec.

„Cykor, który od 49 odcinków boi się przyjść”

Na wpis rzecznika Po zareagował Samuel Pereira, wydawca programu „Strefa starcia”. Opublikował nagranie z ubiegłego roku, w którym Tusk deklaruje, że każdy będzie mógł mu zadać pytanie.

„Rok temu, gdy wysłano go do Polski, to napinał mięśnie, że nie boi się pytań. Dziś wiemy, że Tusk to cykor, który od 49 odcinków boi się przyjść do »Strefy starcia«” – skomentował Pereira.

Debata Tusk vs Morawiecki. Co sądzą o tym Polacy?

W niedzielę, 6 listopada, „Rzeczpospolita” opublikowała wyniki sondażu – przeprowadzonego przez pracownię SW Reasearch – w którym zapytano respondentów o spór wokół debaty.

„Zapytaliśmy, czy ich zdaniem Donald Tusk powinien przystąpić do debaty z premierem Mateuszem Morawieckim” – czytamy na stronie „Rzeczpospolitej”. Odpowiedzi respondentów przedstawiają się następująco:

36,4 proc. wybrało odpowiedź „tak”, czyli Tusk powinien podjąć debatę z Morawieckim;

20,5 proc. wybrało odpowiedź „nie, Donald Tusk powinien debatować z Jarosławem Kaczyńskim”;

15 proc. oceniło, że „Donald Tusk nie powinien debatować z przedstawicielami PiS”;

28,1 proc. respondentów nie miało zdania w tej sprawie.

– Przystąpienie Donalda Tuska do debaty z Mateuszem Morawieckim za właściwe zdecydowanie częściej uważają mężczyźni (43 proc.) niż kobiety (31 proc.). Zdanie takie podziela 45 proc. respondentów między 35 a 49 rokiem życia i taki sam odsetek badanych posiadających dochody mieszczące się w granicach 4001 – 5000 zł netto. Debatę przewodniczącego PO z premierem za dobry pomysł uważa 2/5 badanych z miast liczących od 100 do 199 tys. mieszkańców i podobny odsetek respondentów z wyższym wykształceniem. Najrzadziej pomysł debaty Tusk – Morawiecki popierają osoby mieszkające w największych miastach (25 proc.) – skomentował wyniki sondażu Przemysław Wesołowski, prezes zarządu SW Research.

