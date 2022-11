Kaczyński tłumaczy się z kuriozalnej wypowiedzi. „Kobiety ścigają się z mężczyznami w spożywaniu alkoholu”

Podczas spotkania z mieszkańcami Ełku Jarosław Kaczyński postanowił podzielić się swoimi refleksjami na temat przyczyn spadku dzietności w Polsce. Według prezesa PiS wszystkiemu winny jest... alkohol.

Jarosław Kaczyński o „dawaniu w szyję”

– Jeżeli się utrzyma taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. Pamiętajcie, że mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przez 20 lat, przeciętnie, bo jeden dłużej, drugi krócej. To zależy od cech osobniczych, a kobieta tylko dwa – mówił były wicepremier. – Ja nie jestem zwolennikiem bardzo wczesnego macierzyństwa, bo kobieta też musi dojrzeć do tego, żeby być dobrą matką, ale jak do 25. roku życia daje w szyję, no to... – zaśmiał się prezes PiS.

Prezes PiS tłumaczy się ze słów o kobietach

Słowa polityka PiS odbiły się szerokim echem. W trakcie spotkania z mieszkańcami Olsztyna Jarosław Kaczyński postanowił wytłumaczyć się z wypowiedzi o kobietach. Prezes Prawa i Sprawiedliwości wyjaśnił, że „chodziło mu o to, że młode kobiety ścigają się z mężczyznami w spożywaniu alkoholu”. – To jest obiektywnie szkodliwe i uczciwy polityk powinien – jeśli taką rzecz wie, a ja to wiem z dobrego źródła – o tym mówić, bo to jest bardzo szkodliwe. Nic się na to nie poradzi, że pewne czynniki biologiczne powodują, że panie są na alkohol znacznie mniej odporne niż mężczyźni – stwierdził były wicepremier.

W opinii Jarosława Kaczyńskiego „pierwsze lata dorosłego życia są niesłychanie ważne i trzeba bardzo poważnie podchodzić do kwestii spożywania alkoholu”. – To wynika ze zwykłej uczciwości. Polityk ma obowiązek mówić takie rzeczy. To po prostu szkodzi. To się kończy około 25 roku życia, ale nie chcę już mówić dlaczego, bo znów ogłoszą, że ja obrażam młode damy – powiedział polityk.

Jednocześnie prezes PiS zapewnił, że „nie zachęca mężczyzn, aby spożywali alkohol w nadmiernych ilościach, chociaż być może jutro TVN już to ogłosi”.

Czytaj też:

„Niedyskrecje parlamentarne”. Problem z Kukizem. Prezes PiS zdecydował – będą cięciaCzytaj też:

Kaczyński o płatnościach bezgotówkowych. „Co ja bym miał robić?"