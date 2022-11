Andrzej Duda o atakach na polskie władze. „Zbójeckie prawo opozycji”

W rozmowie z tygodnikiem „Sieci” Andrzej Duda nie chciał powiedzieć wprost, czy wesprze w kampanii wyborczej Zjednoczoną Prawicę. Prezydent podkreślił jedynie, że udzieli swojego poparcie tym środowiskom politycznym, które będą realizowały ważne dla niego postulaty.

Andrzej Duda wesprze PiS w kampanii?

– Chyba dla nikogo nie jest tajemnicą, jakiego państwa polskiego chcę, jak chciałbym, by nasz kraj był traktowany z zewnątrz i w jakim kierunku powinien zmierzać. Mam nadzieję, że jest to spójna wizja i chciałbym, by dalej była realizowana – wyjaśniła głowa państwa. Według Andrzeja Dudy atakowanie rządzących jest zbójeckim prawem opozycji. – Czy to robi uczciwie, czy w trudnych czasach powinna z tego prawa korzystać — to jest inna sprawa – stwierdził.

Prezydent dodał, że w obecnej trudnej sytuacji na świecie zdecydowanie bliżej jest mu do takiego układu władzy, w którym silną władzę centralną wspiera sprawny samorząd. – Nie może być jednak tak, że samorządowcy uznają, że mogą zastępować władze państwowe i ingerują w ważne kwestie ogólnopaństwowe. Mają się zajmować sprawami lokalnymi. Ale najważniejsze jest rozumienie interesu Polski jako całości – wskazywała głowa państwa.

Andrzej Duda o końcu rozmów ws. KPO

W wywiadzie, którego Andrzej Duda udzielił tygodnikowi „Sieci”, poruszono także kwestię polskiego KPO. – Według mojej wiedzy zrealizowaliśmy wszystkie warunki, by otrzymać pieniądze z KPO, nasz plan wydatków został zatwierdzony. Rozumiem, że czekamy na wypłatę tego co nam się należy – mówił prezydent.

Na pytanie czy Polska powinna w tej sprawie „zmiękczyć stanowisko”, Andrzej Duda przyznał, że „nie wierzy w to, że dalsze wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom tamtej strony przyniesie jakiekolwiek rezultaty”. – Uważam, że za dużo dobrej woli z polskiej strony zostało wykazane. Zresztą doskonale wiemy, że jest tam grupa z Polski, która prowadzi politykę sprzeczną z podstawowymi interesami państwa polskiego, i zaciera ręce, gdy Polsce szkodzi się w Brukseli – powiedział prezydent.

