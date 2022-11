Pawłowska broni słów Kaczyńskiego o kobietach. O niską dzietność oskarża… Putina

Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Ełku podzielił się swoimi refleksjami na temat przyczyn spadku dzietności w Polsce. Według prezesa PiS wszystkiemu winny jest alkohol, a dosłownie „dawanie w szyję” przez młode kobiety. Słów Kaczyńskiego na antenie Polskiego Radia 24 broniła Monika Pawłowska, była posłanka lewicy, która obecnie jest członkiem klubu parlamentarnego PiS.

Pawłowska broni słów Kaczyńskiego o kobietach. „Nie doszukujmy się złych intencji”

– Alkoholizm to jest poważny problem. W Polsce sprzedaje się codziennie około miliona przysłowiowych „małpek” do godziny 12. W większości kupują je kobiety. To jest problem – mówiła Pawłowska. – Przyzwyczaiłam się, że szukamy zawsze drugiego dnia i kontrowersji w każdej wypowiedzi prezesa. Wydaje mi się jednak, że opozycja mogłaby zając się bardziej konstruktywnymi sprawami, na przykład odpowiedzialnością za państwo, a nie wyszukiwaniem drugiego, złośliwego dna w wypowiedziach prezesa – dodała.

Pawłowska przyznała jednak, że nie łączyłaby tego problemu z dzietnością. Wskazała jednak inny zaskakujący powód.

– Problem dzietności w Polsce to problem złożony. Składa się na to wiele czynników, także to, że nie czujemy bezpieczeństwa międzynarodowego, nie jesteśmy do końca pewni jutra. Jeżdżę po swoim okręgu, rozmawiam z ludźmi. Bardzo częstym pytaniem jest to, czy zaatakują nas Rosjanie, co dalej zrobi Putin. Trudno by było oczekiwać, żeby w tej chwili kobiety podejmowały aż tak życiowe i ważne decyzje – mówiła posłanka PiS.

Pawłowska zwróciła też uwagę, że kobiety z wyżu demograficznego skończyły już 40 lat i „naturalnym jest, ze nie planują w nadmiarze rodzić dzieci”.

– Ta dzietność spadła nam przez to, jak wygląda nasze społeczeństwo. Mamy mniej młodych kobiet. Ale wszystkie programy socjalne, rodzinne, maluchy plus powodują, że młode kobiety, dziewczyny są pewniejsze jutra i decydują się na dzieci. Gdyby nie było tych programów, to uważam, że problem z dzietnością byłyby o wiele większy – oceniła. – Naprawdę nie doszukujmy się złych intencji w słowach prezesa. Uważam, ze to dobrze, że cała uwaga zwróciła się na ten problem. Mamy bardzo duży problem z alkoholizmem wśród kobiet, o czym się nie mówi. Teraz alkoholizm wygląda troszkę inaczej. Mamy wielu alkoholików aktywnych zawodowo, o czym tez nie mówimy – dodała.

Co z finansowaniem in vitro?

Pawłowska była też pytana, czy możliwe jest przywrócenie finansowania programu in vitro, które zostało zakończone przez PiS na początku pierwszej kadencji.

– Jeżeli zajdzie taka potrzeba, jeżeli ministerstwo zauważy taką potrzebę, to zapewne poczyni wszelkich starań, żeby taki program powstał. Powstają różne programy, ja bardzo dobrze oceniam działania ministerstwa zdrowia, wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku – zapewniała.

Czytaj też:

Kaczyński tłumaczy się z kuriozalnej wypowiedzi. „Kobiety ścigają się z mężczyznami w spożywaniu alkoholu”Czytaj też:

Kaczyński o płatnościach bezgotówkowych. „Co ja bym miał robić?"