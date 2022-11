Austriacki ekspert o obawach Polski: Dozbraja się jak żaden inny kraj NATO

O polskich zbrojeniach ekspert opowiadał w wideo dla portalu t-online.de. Jego słowa jako pierwszy omówił w Polsce serwis polsatnews.pl. Markus Reisner analizoł różne działania polskich władz, które mają świadczyć o stawianiu kraju w stan podwyższonej gotowości. Wymienił m.in. zakupy nowoczesnej broni i szkolenia dla cywilów.

„Polskie wojsko zaczęło niedawno oferować kursy dla swoich obywateli. To m.in. ćwiczenia strzeleckie na symulatorze w ramach bezpłatnego szkolenia wojskowego. Żołnierze pokazują, jak posługiwać się bronią, jak prawidłowo zachowywać się w niebezpiecznych sytuacjach oraz uczą podstaw orientacji w terenie. Ale to nie wszystko” – czytamy na łamach t-online.de.

Ekspert wskazuje, że równie istotne są zakupy, które czyni Polska. Jego zdaniem „kupowanie zdolności” (bojowej – red.) to element „wzmacniania sił na nowej linii frontu zimnej wojny” . W opinii Markusa Reisnera Polska zmierza do tego, by mieć „najmocniejsze siły zbrojne w Europie” . Świadczy o tym m.in. zakup dronów Bayraktar TB2, które pokazały swoją niesamowitą skuteczność w wojnie w Ukrainie.

Polskie Bayraktary

Szef MON 28 października w 12. Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych oficjalnie zaprezentował pierwsze polskie drony bojowe Bayraktar TB2. – Nie ma nowoczesnego wojska bez dronów bojowych. W przypadku Bayraktarów są to drony, które będą wykonywać misje rozpoznawcze, ale także są gotowe do przeprowadzania misji uderzeniowych. To ważny etap w modernizacji Wojska Polskiego. Zamówiliśmy te drony jeszcze przed agresją wojskową na Ukrainę – powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak.

„Umowę na dostawę dla Sił Zbrojnych RP 4 zestawów bezzałogowych systemów powietrznych (BSP) klasy MALE Bayraktar TB2 podpisano w maju 2021 r. W tym tygodniu do Sił Zbrojnych RP dotarł pierwszy z zestawów, obejmujący m.in. 6 bezzałogowych statków powietrznych wraz z 3 mobilnymi stacjami kontroli. Pierwsza partia dostaw zakontraktowanego sprzętu wojskowego obejmuje również m.in. elementy wsparcia naziemnego systemu, urządzenia diagnostyczne, części zamienne” – podaje MON.

