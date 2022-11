Garść statystyk i zdjęcie Tuska z Putinem. Rzecznik rządu uderza w lidera PO

„Panie Donaldzie Tusk, o czymś Pan zapomniał” – napisał rzecznik rządu na Twitterze. Do tweeta dołączył nagranie, w którym zwrócił się do lidera Platformy Obywatelskiej. – Pan ostatnio dużo o liczbach mówił, ale o kilku pan najwyraźniej zapomniał, więc szybko je przypomnijmy – zaczął polityk, a w dalszej części nagrania przywołał kilka liczb.

Piotr Müller zwrócił się do Donalda Tuska. Przedstawił garść statystyk

– Minimalne wynagrodzenie, gdy był pan premierem – 1680 zł, a w przyszłym roku – 3600. Idąc dalej. Minimalna emerytura – 844 złote, gdy był pan premierem. 1588 w przyszłym roku, a do tego 13. i 14. emerytura. Bezrobocie. Pan był premierem polskiego bezrobocia. 11,4 proc., bardzo wysokie bezrobocie. Teraz? 5,1 proc. – wyliczał Piotr Müller.

– PIT, podatek od osób fizycznych. 18 proc., gdy był pan premierem. My obniżyliśmy go do 12 proc. Panie Donaldzie, za to w innej kategorii pan był faktycznie rekordzistą. Była to luka VAT, uciekające pieniądze podatników. 25 proc. luki VAT. Teraz 4,3 proc. – analizował dalej.

Wideo rzecznika rządu. Ostatni kadr? Zdjęcie Tuska z Putinem

Rzecznik polskiego rządu krótko podsumował swoją wypowiedź. – Można powiedzieć, panie Donaldzie, że gdy był pan premierem, wszystko było trochę na opak. Dwa razy wyższe bezrobocie, dwa razy niższe pensje – stwierdził Piotr Müller. – A, i jeszcze jedno. Pan mówi o tym, że jest wysoka inflacja, że jest kryzys energetyczny. Ma pan rację. Ale zna pan autora tego kryzysu. Pan się z nim spotykał – dodał na zakończenie. Na tym etapie nagrania zostało wyświetlone zdjęcie Donalda Tuska z Władimirem Putinem.

Donald Tusk: Chcecie prawdy? Mam dzisiaj tutaj liczby i fakty

Słowa rzecznika rządu to odpowiedź na nagranie lidera PO, które zostało opublikowane dzień wcześniej. – Macie dosyć kłamstwa? Ja też. Chcecie prawdy? Mam dzisiaj tutaj liczby i fakty – powiedział Donald Tusk. – Zaczniemy od tego, co najbardziej dotkliwe dzisiaj. Drożyzna. Jak zdawałem urząd premiera, inflacja była na poziomie zero, trochę poniżej zera. Dzisiaj to jest 18 proc. i ciągle idzie w górę – stwierdził polityk.

– Warunki prowadzenia biznesu, też tego małego i średniego. Byliśmy na 32. miejscu na świecie, spadliśmy o osiem pozycji. Ranking skuteczności rządzenia, czyli skuteczność państwa w szkolnictwie, w zdrowiu, w administracji. Spadliśmy z 47. na 66. miejsce na świecie. Wolność mediów. Katastrofa. Z 18. miejsca na 66. Prawa człowieka i mniejszości to samo, o 22 pozycje w dół. Rządy prawa to samo, o 15 pozycji w dół. Walka ze zmianami klimatycznymi też o 12 pozycji w dół – analizował Donald Tusk. – Słuchajcie wszędzie, za co się nie wezmą, prowadzą nas na skraj katastrofy – ocenił polityk. Na zakończenie nagrania wspomniał o demografii i odwołał się do szeroko komentowanych słów Jarosława Kaczyńskiego ze spotkania w Ełku.

