Mocne słowa rzecznika rządu. „Przewiduję scenariusz wybuchu wojny również w Polsce”

– Na jaki najwyższy procent rząd i jego fundusze gotowe są pożyczać pieniądze? – takie pytanie usłyszał rzecznik rządu na antenie TVN24. – To oczywiście zależy od sytuacji geopolitycznej… – rozpoczął wypowiedź Piotr Müller. Konrad Piasecki dopytywał, czy rząd ustalił w tym kontekście jakieś „sztywne założenie”, zgodnie z którymi będzie postępował.

Rzecznik rządu: Przewiduję scenariusz wybuchu wojny również w Polsce

– Nie, nie mamy takiego sztywnego założenia. (…) Panie redaktorze, jeżeli wybuchnie wojna, zostaniemy zaatakowani, to pan sobie wyobraża, że teraz powiem sztywną cenę i że jak będzie potrzeba, żebyśmy płacili dodatkowe środki na armię to… – mówił rzecznik rządu. W tym momencie dziennikarz przerwał swojemu rozmówcy i dopytywał, czy przewiduje taki scenariusz w najbliższych tygodniach.

– Może nie w tygodniach, ale przewiduję scenariusz wybuchu wojny również w Polsce w perspektywie kilku lat. Tak, przewiduję taki scenariusz. Dlatego zbroimy… – odpowiedział Piotr Müller w programie „Rozmowa Piaseckiego”.

– To jest problem polskiej debaty. To znaczy: wszyscy uważają, że ta wojna, która toczy się kilkaset kilometrów od nas, to jest jakiś odległy temat i nie może dotyczyć Polski. Może dotyczyć Polski – stwierdził jednoznacznie rzecznik rządu. W tym momencie polityk powrócił do pytania, które kilka minut wcześniej zadał prowadzący. – Zawsze jest strategia dotycząca emisji obligacji, która jest strategią poufną, ponieważ generuje sytuacje na rynkach finansowych – podkreślił Piotr Müller.

