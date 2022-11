Morawiecki gościł na poligonie premiera Słowacji. „Dobre uzbrojenie jest jak trzy proce w ręku Dawida”

W dniach 4-11 listopada, na poligonie w Nowej Dąbie w województwie podkarpackim odbywają się ćwiczenia wojskowe pod kryptonimem Puma-22.

Manewry Puma-22. Kto bierze w nich udział?

To największe w historii ćwiczenia armii państw Grupy Wyszehradzkiej – znanej także pod skrótem V4 – czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier. W manewrach biorą także udział jednostki ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, które stacjonują w naszym kraju w ramach ochrony wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Wojsko Polskie reprezentuje 18. Dywizja Zmechanizowana, znana również jako „Żelazna Dywizja”. Na poligonie w Nowej Dąbie zebrało się łącznie blisko 2 tys. żołnierzy – przede wszystkim z oddziałów pancernych i zmechanizowanych – dysponujących ponad 300 jednostkami sprzętu.

Scenariusz ćwiczeń Puma-22 bazuje przede wszystkim na doświadczeniach z wojny na Ukrainie. Żołnierze ćwiczą różnorodne sytuacje, np. przeprawę ciężkiego sprzętu przez rzekę, uzupełnianie zaopatrzenia na polu walki czy udzielanie pomocy rannym.

Poligon wizytował m.in. premier Słowacji

W środę, 9 listopada, Kancelaria Premiera poinformowała na Twitterze, że jeden z epizodów manewrów podziwiali wspólnie szefowie rządów Polski i Słowacji. Na poligonie w Nowej Dąbie pojawili się ok. godz. 11.

Podczas konferencji prasowej Morawiecki tłumaczył, że wzmacnianie Wojska Polskiego opiera się na inwestowaniu w najnowocześniejsze rodzaje uzbrojenia. Zapewniał, że proces modernizacji jest możliwy dzięki dobrej kondycji sektora finansów publicznych.

- Widzimy doskonale, że dobre uzbrojenie armii, która jest mniejsza, armii ukraińskiej, służy jako skuteczna obrona przed większą barbarzyńską armią rosyjską (...) Dobre uzbrojenie jest jak trzy proce w ręku Dawida w walce z Goliatem. I my taką armię budujemy (...) Nie chcemy popełniać tego błędu, co nasi przeciwnicy polityczni. Oni uprawiali taką politykę siedzenia cicho w kącie, niedrażnienia niedźwiedzia. Wiemy, jak się ona skończyła, wiemy, że poklepywali się z nimi po plecach, ale wiemy też, że ta polityka prowadziła do osłabienia polskiej armii, do braku modernizacji polskiej armii - mówił Morawiecki.

O czym rozmawiają Morawiecki i Heger?

Szefowie rządów mają omówić bieżącą sytuację w naszej części Europy, ze szczególnym naciskiem na wojnę na Ukrainie. Ich ostatnie konsultacje odbyły się pod koniec sierpnia, przy okazji oficjalnego otwarcia gazociągu, łączącego Polskę i Słowację.

Przypomnijmy, że łączna długość tego dwukierunkowego połączenia gazowego wynosi 164 km – 61,3 km po stronie polskiej i 106 km po stronie słowackiej. Morawiecki podkreślił, że to kolejna po Baltic Pipe inwestycja, która ma uniezależnić Europę Środkowo-Wschodnią od dostaw gazu z Rosji.

— Ten gazociąg to dowód na to, że połączenia północ-południe mogą wzmacniać bezpieczeństwo w obu naszych krajach. To także ważna inwestycja dla całego Trójmorza (...) Ten gazociąg ma nas strzec przed jakimkolwiek pistoletem gazowym przystawionym do głowy przez Putina — stwierdził prezes Rady Ministrów.

