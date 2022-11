Duda i Nauseda w rozmowie z Holecką. „Naszym zadaniem jest wspierać Ukraińców”

Dwudniową wizytę w Polsce składa prezydent Litwy. Andrzej Duda i Gitanas Nauseda w Warszawie wzięli udział w II posiedzeniu Rady Prezydenckiej Polski i Litwy. Wcześniej przywódcy rozmawiali w Belwederze. – Omówiliśmy najważniejsze kwestie naszej współpracy, a także bezpieczeństwa. Mamy nadzieję, że dojdzie do kolejnego spotkania Trójkąta Lubelskiego z Wołodymyrem Zełenskim – przekazał Andrzej Duda po zakończeniu rozmów. Obaj politycy udzielili także wspólnego wywiadu Danucie Holeckiej z TVP.

Andrzej Duda o wojnie w Ukrainie

W opinii prezydenta Polski wojna w Ukrainie sprawiła, że świadomość polskiej niepodległości nabiera jeszcze mocniejszego znaczenia.

– Było takie wrażenie, że jeszcze do niedawna jakaś część – przede wszystkim polskiej młodzieży, tej „młodzieży młodszej”, która nie pamięta absolutnie tamtej Polski sprzed 1989 roku – uważała to, że Polska jest państwem niepodległym, suwerennym, za coś tak naturalnego i tak oczywistego, że w ogóle się nad tym nie zastanawiała: co trzeba robić, żeby tą suwerenność zachować; co trzeba robić, żeby mieć państwo niepodległe; jak trzeba postępować w tym państwie; jak to państwo traktować; jakim być obywatelem w polskim państwie, żeby mieć gwarancję tego, że to państwo będzie istniało, że to państwo będzie miało swoją odpowiednią pozycję – tłumaczył Andrzej Duda.

Prezydent Polski o niepodległości

Zdaniem polskiego prezydenta „dla wszystkich Polaków niezwykle wymowna jest rosyjska napaść na Ukrainę, próba odebrania państwa oraz okupacja Ukrainy, w której obywatele znaleźli się w niewoli i nie mogą sam i o sobie decydować”. – Na pewno jest w nas niezachwiana wiara w bohaterstwo Ukraińców, w męstwo żołnierzy ukraińskich, w ogóle społeczeństwa ukraińskiego. Cały czas jeszcze na świecie, żeby wygrać wojnę, musi się mieć oddanych ludzi, musi się mieć bohaterskich ludzi, musi się mieć ludzi, którzy wierzą w zwycięstwo. Oni wierzą w zwycięstwo, a naszym zadaniem jest ich wspierać – deklarował prezydent.

Andrzej Duda podkreślał, że niezwykle ważne w kontekście wojny w Ukrainie jest rozwijanie potencjału obronnego kraju i wzmacnianie współpracy z NATO. – Powinniśmy dbać o to, żeby sojusz miał jak najwięcej wspólnych ćwiczeń, żeby sojusz był jak najbardziej obecny w naszej części Europy, bo dzisiaj właśnie sojusz jest największą gwarancją pokoju i bezpieczeństwa – zaznaczyła głowa państwa.

Prezydent Litwy o pomocy dla Ukrainy

Gitanas Nauseda przypomniał, że w historii Litwy także są trudne doświadczenia walki o niepodległość. – Litwini wykazali wolę bycia niezależnym narodem, posiadającym i pielęgnującym swoja państwowość, kulturę, język narodowy, naukę. Właśnie to stanowiło to wzmocnienie państwa litewskiego – stwierdził. – Jeżeli ktoś napada na ulicy na słabszą osobę, to na pewno nie możemy przejść obojętnie, zatrzymamy się by pomóc słabszej osobie – powiedział dodając, że „pomoc Ukrainie jest niezwykle ważna”.

