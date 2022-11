Posłanka Lewicy o „smażeniu się w piekle” papieża. Anna-Maria Żukowska tłumaczy swoje słowa

Papież Franciszek podczas środowej audiencji generalnej nawiązał do wojny w Ukrainie. – Ponawiam wezwanie do modlitwy za udręczoną Ukrainę: prośmy Pana o pokój dla tego narodu tak uciemiężonego, który cierpi tyle okrucieństwa ze strony najemników prowadzących wojnę – zaznaczył Ojciec Święty. Fragment wypowiedzi umieszczono na profilach w mediach społecznościowych duchownego.

Do tych słów odniosła się posłanka Lewicy. „A nie rozważał Pan może opcji, żeby się po prostu zamknąć, zamiast idealnie wpisywać w agendę Rosji, która napadła na Ukrainę i morduje ludzi i to Rosja prowadzi tę wojnę? Proś Pana, żebyś za niepotępianie zła nie smażył się w piekle. Cholerny następca Piusa XII” – skomentowała Anna-Maria Żukowska.

Anna-Maria Żukowska o papieżu Franciszku w kontekście wojny w Ukrainie

Polityk kontynuowała wątek na antenie Radia Zet. Żukowska zaznaczyła, że sama „nie boi się piekła”. – To jest posługiwanie się pewnym systemem pojęciowym, który być może rozumie Ojciec Święty, gdyż jest to zaczerpnięte z religii, którą wyznaje – tłumaczyła Żukowska. Posłanka Lewicy potwierdziła, że „nie wypada” tak niekulturalnie zwracać się do głowy kościoła katolickiego, ale „trudno”.

Żukowska przekonywała, że mimo to „nie bije się w piersi”. – Trudno mówić o tym, co wypada, a co nie w przypadku osoby, która ma bardzo duży wpływ, bo jest przecież ogromna wspólnota religijna, katolicka, której głową jest ojciec Franciszek i kiedy on absolutnie odmawia uznania tego, kto jest agresorem w wojnie w Ukrainie, kto najechał Ukrainę, kto morduje ukraińskie dzieci, kto gwałcił ukraińskie kobiety. Ja nie mam oporów, aby zwrócić się do tej osoby niekulturalnie – zakończyła.

Czytaj też:

Posłanka Lewicy do papieża: Proś Pana, żebyś nie smażył się w piekleCzytaj też:

Żukowska o „wielkim łbie” Gowina. Co miała na myśli posłanka Lewicy?