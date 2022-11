Stoltenberg nie ma wątpliwości: To jest cel Putina

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zabrał głos podczas wspólnej konferencji prasowej z przedstawicielami holenderskiego rządu w Hadze. – Ukraina musi zdecydować, jakie warunki są do zaakceptowania w negocjacjach w celu zakończenia wojny – oświadczył Stoltenberg, ostrzegając, że siła Moskwy nie powinna być niedoceniane pomimo niedawnych sukcesów Kijowa na polu bitwy.

Wojna w Ukrainie. Co z negocjacjami pokojowymi?

Ewentualne rozmowy pomiędzy stronami ukraińską i rosyjską, które miałyby doprowadzić do zakończenia pełnowymiarowej agresji, wraca co kilka dni Jednoznaczne stanowisko w sprawie przedstawił Mychajło Podolak. Doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego mówił o „wstępnym i kluczowym” warunku, który może doprowadzić do realnego procesu negocjacyjnego z Rosją.

Wcześniej w poniedziałek prezydent Ukrainy odwiedził odbite miasto w obwodzie chersońskim. Media zwracają uwagę, że to trzecia poważna porażka Władimira Putina. – Nie powinniśmy popełniać tego błędu i nie doceniać Rosji. Rosyjskie siły zbrojne zachowują znaczne zdolności, a także dużą liczbę żołnierzy – zwrócił uwagę Stoltenberg podczas poniedziałkowej konferencji prasowej z przedstawicielami holenderskiego rządu.

Stoltenberg ostrzega: Nadchodzące miesiące będą trudne

– Nadchodzące miesiące będą trudne. Celem Putina jest pozostawienie Ukrainie zimnej i ciemnej tej zimy. Musimy więc trzymać się kursu – podkreślił. Nawiązując do słów sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena, Stoltenberg powiedział, że to do Ukrainy należy decyzja, kiedy i jak chce negocjować z Rosją w celu zakończenia wojny.

– To, co dzieje się przy stole, jest zasadniczo związane z sytuacją na polu bitwy – powiedział Stoltenberg. – Więc to, co powinniśmy zrobić, to wspierać Ukrainę, aby na pewnym etapie mogło dojść do negocjacji, w których Ukraina zwycięży jako niezależny suwerenny naród w Europie – dodał.

