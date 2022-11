Kamiński o ewentualnej porażce PiS w wyborach. Nawiązał do szturmu na Kapitol

W „Faktach po Faktach” gośćmi byli Cezary Tomczyk (KO) i senator Michał Kamiński z klubu Koalicja Polska-PSL. Prowadząca zacytowała wyniki sondażu OKO.Press. Wynika z niego, że PiS może liczyć na 32 proc. poparcia, KO na 27 proc. Polska 2050 zamyka podium z wynikiem 12 proc.

Kamiński o przyszłych wyborach: Nie mogę się nie obawiać

– To poparcie (dla PiS – red.) jest stałe – zauważyła Katarzyna Kolenda-Zaleska. Cezary Tomczyk powiedział, że sondażom najlepiej przyglądać się w perspektywie czasu i widać, że „z miesiąca na miesiąc poparcie dla PiS topnieje”, a opozycja zyskuje.

– Wydaje się, że opozycja ma gigantyczną szansę, by przejąć w Polsce władzę. Ale chciałbym wyraźnie to powiedzieć. PiS-u nie wystarczy pokonać o włos. Trzeba wygrać tak, by go pokonać i wbić go w ziemię, by rozpędzić go na cztery strony świata. Dlatego, że jeśli różnica w głosach będzie niewielka,PiS będzie dokonywać machlojek, jak w wyborach Trzaskowski-Duda – oceniał Cezary Tomczyk.

Michał Kamiński powiedział, że zgadza się z Tomczykiem. –Liczenie na to, że PiS odda władzę w wolnych wyborach, w uczciwej grze odda nam władzę, jest naprawdę… Zwłaszcza po tym,co stało się w USA. Nie mam na myśli ostatnich wyborów, ale tego co zrobił Donald Trump. W niemal najbardziej stabilnej demokracji świata był w stanie nie uznać wyniku wyborów i doprowadzić niemal do zamachu stanu. Znając dziś mentalność rządzących Polską, nie mogę się nie obawiać, że nie będą w stanie zaakceptować własnej porażki – mówił. Dodał, że dlatego stara się „przekonać przyjaciół z opozycji, by w konstruktywnym wotum nieufności zmienić rząd”. – Uważam, że lepiej zacząć od rządu, bo to krótsze i łatwiej zdobyć sojusznika – powiedział.

– Jestem bardziej optymistyczny niż Michał. My jako Koalicja Obywatelska złożymy taki wniosek w pierwszym możliwym momencie, gdy będzie możliwy do przegłosowania – mówił Cezary Tomczyk.

