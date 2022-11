Spięcie między Braunem a Czarzastym w Sejmie. „Lewica na pewno nie uderza w katolików”

W porządku obrad wtorkowych obrad Sejmu znalazło się m.in. sprawozdanie sejmowej komisji ws. proponowanych zmian w ustawie o państwowej komisji ds. pedofilii.

Co znalazło się w proponowanych zmianach?

Projekt nowelizacji tego aktu prawnego został złożony w lipcu przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Zmiany zakładają m.in. wprowadzenie możliwości odwoływania się poszkodowanych od decyzji państwowej komisji, dostosowanie terminologii ustawy do przepisów prawa karnego i tym samym ułatwić współpracę z różnego rodzaju instytucjami, np. związkami wyznaniowymi, izbami lekarskim, organizacjami harcerskimi czy związkami sportowymi.

„Nie gadamy, nie rozmawiamy”

Tuż po rozpoczęciu sprawozdania przez posła PiS Grzegorza Lorka, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Lewicy musiał podjąć się dość nietypowej interwencji.

– Przepraszam, panie pośle, przerwę panu na chwile. Proszę państwa, zawsze jest taki moment, że musimy przejść z jednej części obrad do drugiej. Pan poseł Wieczorek – nie gadamy. Pan poseł Kowalski – nie rozmawiamy. Bardzo serdecznie proszę wszystkie te osoby, które chcą sobie porozmawiać, wyjdźcie na zewnątrz. Nie przeszkadzajmy panu posłowi, który zabiera głos – powiedział Czarzasty.

„Zapewnienie bezpieczeństwa jest bezdyskusyjne”

Głos w dyskusji nad zmianą przepisów zabrał m.in. poseł Grzegorz Braun z Konfederacji. Braun oświadczył, że jego ugrupowanie w pełni popiera działania na rzecz zwalczania pedofilii. Jednak jego zdaniem, powołanie do tego celu specjalnej komisji budzi wątpliwości.

– Imperatyw zaangażowania państwa w zapewnianie bezpieczeństwa bezbronnym, w tym najbardziej bezbronnym małym ludziom (...) jest bezdyskusyjny. Dyskusyjne jest to, czy samo (...) nabrzmiewanie tego problemu, będącego świadectwem najwyraźniej niewydolności aparatu śledczego, sądownictwa, prokuratury – czy z tym problemem uporamy się, powołując do istnienia speckomisję? Konfederacja nie protestuje i popierać będzie ten projekt, ale z zastrzeżeniem, że to nie powinno być rozwiązanie docelowe. Jeżeli do każdego zła, do zwalczania go, będziemy powoływać specjkomisję, to po cóż nam tradycyjna architektura wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania? – argumentował Braun.

„Widzimy tutaj tę rażącą dysproporcję”

Poseł Konfederacji stwierdził, że Lewica upatruje w działaniu państwowej komisji „pałki do okładania katolików w Polsce”. Podkreślił, że zmiany w przepisach powinny przyczynić się do zwalczania pedofilów we wszystkich środowiskach. Za przykład podał przedawnienie postępowań, które prowadziła prokuratura ws. muzyka Krzysztofa Sadowskiego.

– Sprawa szczególnie dobrze zbadana i opisana pewnego zboczeńca, który wykorzystywał swój autorytet, pana z telewizji, molestując dzieci (...) Ta sprawa nie będzie wniesiona do sądu z uwagi na przedawnienie. Widzimy tutaj tę rażącą dysproporcję. Lewica domaga się oczywiście, żeby wzmacniać te pałkę, bo upatruje w komisji tego świetnego narzędzia, tej pałki, do okładania katolików w Polsce (...) W jaki sposób speckomisja rozwiąże taki konkretny problem? W jaki sposób nie dopuści do tego, żeby pan Sadowski bezkarnie operował w przestrzeni publicznej? – uzupełnił Braun.

Reakcja ze strony szefa Lewicy

Po zejściu Brauna z mównicy, do jego słów odniósł się Czarzasty. Przypomnijmy, że jest on nie tylko wicemarszałkiem Sejmu, ale również liderem Lewicy.

– Bardzo rzadko to robię – i chyba nie powinienem tego robić – ale panie pośle, Lewica na pewno nie uderza w katolików, tylko raczej w pedofilów. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Jeżeli pana źle zrozumiałem, to przepraszam – skomentował Czarzasty. – Pan mnie uważnie nie słuchał – zripostował Braun.

