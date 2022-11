Jachira w Sejmie: Czas odjaniepawlić polską przestrzeń publiczną

W trakcie trzydniowego posiedzenia Sejmu posłowie m.in. kontynuują prace nad prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o Państwowej Komisji do spraw Pedofilii. Andrzej Duda zaproponował uzupełnienie obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia przez komisję postępowania wyjaśniającego.

W prezydenckim projekcie pojawiły się modyfikacje w zakresie dostępu członków komisji do informacji i dokumentów uzyskiwanych w związku z realizacją przez nią ustawowych zadań. Jeśli zaproponowane zmiany wejdą w życie, wówczas organy państwa, organizacje pozarządowe, samorządy zawodowe, kościoły, związki wyznaniowe na wniosek komisji będą zobowiązane do przekazania w terminie 30 dni informacji i dokumentów żądanych przez komisję.

Sejm. Klaudia Jachira ostro o Janie Pawle II

Ostre słowa o kondycji polskiego Kościoła wygłosiła w trakcie debaty nad prezydenckim projektem Klaudia Jachira. – Pedofile w sutannach nie mogą być traktowani inaczej niż świeccy przestępcy. Czas debat i bezkarności dawno minął. Trzeba ich już teraz rozliczać. Także tych, którzy pomagali ukrywać przez lata te zbrodnie – stwierdziła posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Według parlamentarzystki, sporą rolę w kwestii ukrywania przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci przez duchownych odgrywał Jan Paweł II. – Czas na usunięcie z przestrzeni publicznej osoby, która przez dekady brała udział w ukrywaniu przestępstw w stosunku do bezbronnych dzieci. Czas, by Jan Paweł II przestał być patronem przedszkoli, szkół. Pora skończyć z tablicami na jego cześć we wszystkich publicznych instytucjach, także w Sejmie. Wybierajmy na patronów ludzi, którzy dbali o dzieci, a nie je krzywdzili lub dopuszczali do ich krzywdzenia – apelowała z sejmowej mównicy polityk Koalicji Obywatelskiej.

– Czas odjaniepawlić polską, świecką przestrzeń publiczną. Jesteśmy to winni dzieciom – powiedziała na zakończenie swojego wystąpienia Klaudia Jachira.

