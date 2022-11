Nadzwyczajne posiedzenie KO po wybuchu w Przewodowie. Jednoznaczne słowa Tuska o Rosji

W środę 16 listopada w Sejmie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Donald Tusk powiedział, że w Polsce „każdą dzisiejszą wypowiedź powinniśmy zacząć od słów wyrażających przede wszystkim współczucie rodzinom tych, którzy zginęli w tym tragicznym zdarzeniu”. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej dzień, w którym doszło do wybuchu w Przewodowie, określił jako najbardziej dramatyczny, z polskiego punktu widzenia, w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Były premier podkreślił, że niezwykle ważna jest w tak trudnej chwili odpowiedzialna postawa polityków.

Wybuch w Przewodowie. Donald Tusk: Rosja odpowiada w 100 proc. za tę sytuację

– Nie jest naszym zadaniem spekulowanie dotyczące szczegółów tego tragicznego zdarzenia. W sensie politycznym nie można mieć żadnych wątpliwości, że to Rosja odpowiada w 100 proc. za tę sytuację – powiedział DonaldTusk.

– Nie my będziemy rozstrzygać, z jakiego miejsca ta rakieta została odpalona i jakiej jest produkcji. To nie jest nasze zadanie . Ale w żadnym wypadku nie powinniśmy zapominać ani przez chwilę, że to atak Rosji na Ukrainę jest powodem tej tragicznej wojny i tego uzasadnionego poczucia zagrożenia, jakie pojawiło się w polskich domach zarówno w pierwszym dniu wybuchu wojny, jak i wczoraj w skutek tego tragicznego zdarzenia – dodał lider PO.

– Musimy mieć świadomość i to zdarzenie nam chyba to bardzo unaoczniło, że ta wojna to jest wojna naprawdę bardzo blisko polskich granic, że ta wojna dotyczy i Polski, i Europy w sposób właściwie bezpośredni. I dlatego tak ważne i tak potrzebne jest budowanie jedności i solidarności – podkreślił raz jeszcze Donald Tusk.

