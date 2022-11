Pierwsze komentarze po RBN. „Wydaje się już pewne, że to była rakieta z kierunku ukraińskiego”

Tuż po godzinie 12 w środę 16 listopada w Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwołane na polecenie Andrzeja Dudy. – To była bardzo odpowiedzialna rozmowa o bezpieczeństwie Polski, bardzo odpowiedzialne podejście wszystkich ugrupowań politycznych. Jestem wdzięczny za przybycie na RBN – powiedział prezydent po zakończeniu obrad.

Andrzej Duda podkreślił, że obecnie nie ma żadnego czytelnego, czy też znanego nam w sposób bezpośredni niebezpieczeństwa dla Polski. – Gdyby ktoś niepokoił się wzmożonym ruchem lotniczym, obecnością policji, wojska, to uspokajam, wszystko dzieje się zgodnie z wydanymi rozkazami. Wszystkie te działania zmierzają do zwiększenia bezpieczeństwa. Proszę na to patrzeć spokojnie – apelowała głowa państwa.

Wybuch w Przewodowie. Ukraina będzie uczestniczyć w śledztwie?

Pytany o to, czy mamy pewność, że to była rakieta ukraińskich systemów przeciwlotniczych, prezydent podkreślił, że polskie władze mają taką samą wiedzę, jaką miały przed rozpoczęciem obrad RBN. – Mówiliśmy o wysokim prawdopodobieństwie i nadal o takim prawdopodobieństwie możemy mówić. Mówimy to na podstawie swoich informacji. Postępowanie w sprawie jeszcze się nie zakończyło – wyjaśnił Andrzej Duda.

Prezydent odniósł się także do sugestii sekretarza ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, który chciał, aby strona ukraińska także uczestniczyła w śledztwie w Przewodowie. – To jest wspólne postępowanie prowadzone przez polskich i amerykańskich ekspertów. Jeśli ktokolwiek miałby być dopuszczony do tego postępowania, to wymaga to dwustronnego uzgodnienia. Tylko w tym trybie możemy na to patrzeć – tłumaczyła głowa państwa.

Wybuch w Przewodowie. PSL i Lewica o posiedzeniu RBN

W rozmowie z dziennikarzami Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że to było dobre spotkanie. – Wydaje się już pewne, że to była rakieta z kierunku ukraińskiego. Trzeba jednak podkreślić, że wojnę wywołała Rosja. Gdyby nie zmasowany atak Rosjan na ukraińskie miasta, ten wypadek by się nie wydarzył – zaznaczył szef Lewicy. Wicemarszałek Sejmu dodał, że temat jest poważny, dlatego opozycja i strona rządząca powinna mówić jednym głosem. – Wysłuchaliśmy, jaka byłą polityka informacyjna i jakie były działania podejmowane przez prezydenta i rząd. To wiele wyjaśnia. Zwróciliśmy uwagę na to, że wszystkie te rzeczy powinny być opowiadane krok po kroku całemu społeczeństwu. Zaapelowaliśmy także o cykliczność RBN oraz dyskusję o bezpieczeństwie militarnym i energetycznym – powiedział Włodzimierz Czarzasty.

Władysław Kosiniak Kamysz stwierdził, że raporty przedstawione przez prezydenta i premiera wskazują na to, że podjęte przez polskie władze działania były adekwatne do sytuacji. – Oczywiście wskazaliśmy uwagi w trybie niejawnym, co można byłoby polepszyć i mam nadzieję, że ten głos opozycji będzie słyszany – ocenił dziennikarzom przewodniczący PSL.

Według polityka jest jedność między formacjami politycznymi w Polsce. – Ona panuje dziś. Tylko od nas zależy czy będzie trwała dłużej. Nie powinniśmy „oswajać się” z wojną za naszą granicą. Musimy pamiętać o zagrożeniach przy realizacji naszych działań – podsumował.

Czytaj też:

Rzecznik Kremla odniósł się do wybuchu w Przewodowie: Histeryczna reakcjaCzytaj też:

Drony i śmigłowce nad Przewodowem. Policja uspokaja: Nic niepokojącego nie dzieje się