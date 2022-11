Pierwsze komentarze po RBN. „Wydaje się już pewne, że to była rakieta z kierunku ukraińskiego”

– Zakończyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Nie mogę mówić o szczegółach merytorycznych trzygodzinnej dyskusji. Obrady są objęte klauzulą niejawności. Przekazaliśmy przedstawicielom klubów i kół parlamentarnych najważniejsze informacje. Wszystkie osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa zabrali głos. Swoje wątpliwości mogli także przedstawić politycy opozycji – powiedział Andrzej Duda.

W rozmowie z dziennikarzami Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że to było dobre spotkanie. – Wydaje się już pewne, że to była rakieta z kierunku ukraińskiego, że jest to rakieta ukraińska. Trzeba jednak podkreślić, że wojnę wywołała Rosja. Gdyby nie atak 100 rakiet wczoraj to ten wypadek by się nie zdarzy Zwróciliśmy uwagę na politykę informacyjną rządzących. Powinna uspokajać polskie społeczeństwo.

Wkrótce więcej informacji.

