Skandaliczne słowa w Sejmie. „Jednego Kaczyńskiego zabiliście, drugiego ochronimy”

Tomasz Szymański poruszył w Sejmie temat niedofinansowanie służb mundurowych: policji i Straży Granicznej. Poseł Koalicji Obywatelskiej stwierdził, że funkcjonariusze otrzymali ostatnio dodatkowe zadanie: zamiast strzec bezpieczeństwa Polek i Polaków, codziennie pilnują domu Jarosława Kaczyńskiego na warszawskim Żoliborzu. Polityk wyliczał, że każdego dnia przed domem, w którym mieszka prezes Prawa i Sprawiedliwości, stoi 18-20 policjantów.

– Ta formacja powinna codziennie chronić Polki i Polaków na ulicy. Natomiast wy próbujecie cały czas za pieniądze podatników ochraniać waszego prezesa – mówił Tomasz Szatkowski dodając, że służby muszą także ochraniać byłego wicepremiera podczas jego spotkań z sympatykami organizowanych w ramach objazdu po kraju.

Awantura w Sejmie po słowach o Kaczyńskim

Wystąpienie polityka opozycji oburzyło obecne na sali sejmowej posłanki PiS, które próbowały go zagłuszyć. – Wyjeżdżacie na wasze ustawiane spotkania, niby z Polakami, z własnymi działaczami. Widzimy kordony policjantów. 100-200 policjantów, którzy ochraniają wasze polityczne ustawki. Nie tego spodziewali się policjanci – kontynuował Tomasz Szatkowski.

– Najgorsze jest to, że to dzięki waszym rządom cywilni pracownicy policji i muszą mieć dodatki, żeby mieć najniższe wynagrodzenie. 11 tys. cywilnych pracowników policji pracuje za głodowe stawki przez was. Mówicie o Straży Granicznej. 65 proc. pracowników cywilnych Straży Granicznej nie ma za co żyć. To wasza sprawka – ocenił parlamentarzysta KO.

Chwilę później jedna z posłanek PiS – Teresa Wargocka – krzyknęła stronę posła opozycji: „jednego Kaczyńskiego zabiliście, drugiego ochronimy”. Te słowa nie pozostały bez reakcji prowadzącej obrady Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. – Proszę o spokój na sali i nie wypowiadanie takich słów. To co pani powiedziała jest haniebne – oceniła polityk KO, po czym zarządziła pięć minut przerwy.

