Tusk o „talibach znad Wisły”. Zadedykował im specjalną piosenkę

Donald Tusk i Ewa Kopacz pojawili się na wspólnej konferencji prasowej, poświęconej finansowaniu zabiegów in vitro przez państwo. Poinformowali o rozpoczęciu zbiórki podpisów pod projektem ustawy w tej sprawie. – Mieliśmy program finansowania in vitro w latach 2013-2016. To był dobry program, oparty na naukowych zasadach, przynoszący efekty. Z tego programu urodziło się ponad 22 tysiące dzieci – mówiła była premier. – Ale kiedy przyszła władza PiS-u, to nawet ten program, nawet to, że mamy 22 tysiące nowych Polek i Polaków, przeszkadzało im i zamknęli ten program. Nie bacząc na to, że w Polsce jest półtora miliona par cierpiących z powodu niepłodności – dodała.

Donald Tusk o prawach kobiet

Według „Donalda Tuska żyjemy obecnie w państwie, które jest rządzone przez mężczyzn, którzy nienawidzą kobiet”. – To niestety bardzo trafnie oddaje całą strategię polityczną PiS wobec polskich kobiet, ale też wobec polskich rodzin, dzieci, ojców – stwierdził szef PO dodając, że „Polska dzisiaj jest w tragicznym stanie jeżeli chodzi o demografię”. Na potwierdzenie swoich słów Donald Tusk przytoczył dane, z których wynika, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmarło o 170 tysięcy więcej Polek i Polaków, niż się urodziło dzieci

W dalszej części konferencji prasowej lider Platformy Obywatelskiej nie szczędził gorzkich słów pod adresem Prawa i Sprawiedliwości. – A ta władza co nam funduje? Przymus, kontrolę, pogardę, czasami przemoc wobec polskich kobiet. Za tymi suchymi stwierdzeniami: rejestr ciąży, ograniczenie cesarskich cięć, decyzja trybunału pani Przyłębskiej zakazująca dostępu do legalnej i bezpiecznej aborcji, za tymi słowami kryją się naprawdę straszne rzeczy – powiedział Donald Tusk.

Specjalna dedykacja od Donalda Tuska

Zdaniem byłego premiera czas najwyższy, aby ci talibowie znad Wisły, zostawili prawa kobiet, prawa dzieci, prawa polskiej rodziny do szczęścia, bezpieczeństwa, zdrowia. – Naprawdę nie mają żadnych kompetencji. Wydaje mi się, że nie mają też żadnych kwalifikacji moralnych w tej chwili, żeby zajmować się sprawami kobiet, rodziny, dzieci – zaznaczył dodając, że wszystkim talibom, którzy gotują Polkom codzienne piekło na Ziemi, dedykuje piosenkę Justyny Biedrawy. Utwór zatytułowany „Proszę Wypie*****ć” został odtworzony w serwisie YouTube ponad milion razy.

