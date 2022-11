PiS traci władzę na Śląsku. Sobolewski tajemniczo o „klątwie faraona”

W poniedziałek 21 listopada doszło do politycznego trzęsienia ziemi w sejmiku śląskim. Marszałek województwa Jakub Chełstowski z PiS podjął decyzję o przejściu na stronę opozycji. – Jak to się stało, że straciliście większość w sejmiku śląskim? – zapytał Grzegorz Jankowski na antenie Pierwszego Programu Polskiego Radia.

– Lokalne interesy, interesiki przełożyły się na to, co się stało. Jest to dla nas sytuacja trudna, ale cóż… musimy żyć dalej, funkcjonować. Będziemy musieli wyciągnąć z tego daleko idące wnioski – powiedział sekretarz generalny PiS w programie „Sygnały Dnia”.

Trzęsienie ziemi w sejmiku śląskim. „Niektórzy uwierzyli, że zostaną prezydentem Tych”

– Czy wasi ludzie zostali kupieni posadami na przykład? – dociekał dziennikarz prowadzący rozmowę. – Niektórzy uwierzyli, że zostaną prezydentem Tych, dostaną jedynkę do europarlamentu na przykład – odpowiedział Krzysztof Sobolewski. – Z tego, co słyszałem, to ponoć taka giełda była – dodał chwilę później polityk. Grzegorz Jankowski dopytywał, jaką „propozycję”, zdaniem Krzysztofa Sobolewskiego, dostał Jakub Chełstowski. – Niektórzy uwierzyli, że zostaną prezydentem Tych – powtórzył sekretarz generalny PiS.

W dalszej części programu Krzysztof Sobolewski został zapytany, jakie „wnioski” zostaną wyciągnięte w związku ze sprawą. – Niedługo mamy posiedzenie kierownictwa, więc będziemy na tym kierownictwie podejmować i decyzje, ale jednocześnie dyskutować o tym, co się stało. Panie redaktorze, powiem tak: gdyby osoba, o której pan wspomniał, czyli pan Chełstowski miał chociaż odrobinę odwagi cywilnej, to powiedziałby wprost, o co chodzi, a nie zasłaniał się UE albo klątwą faraona. Ale to już on będzie wiedział, o co chodzi z klątwą faraona – stwierdził polityk.

– Ja już powiedziałem wszystko, co w tym temacie mogę powiedzieć. Natomiast przed nami wyciąganie wniosków z tego, co się stało. Zazwyczaj najsłabszym elementem w całej układance jest element ludzki – dodał na zakończenie wątku.

