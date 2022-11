Prezydent Duda ofiarą rosyjskich pranksterów. Schetyna przedstawił dwa wyjścia

Andrzej Duda po eksplozji, do której doszło w Przewodowie, odbył szereg rozmów telefonicznych z głowami państw i szefami rządów. Jak w oficjalnym komunikacie poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, doszło także do połączenia z osobą podająca się za prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

„W trakcie połączenia Prezydent Andrzej Duda zorientował się po nietypowym sposobie prowadzenia rozmowy przez rozmówcę, że mogło dojść do próby oszustwa i zakończył rozmowę. Po tym połączeniu KPRP niezwłocznie podjęła we współpracy z odpowiednimi służbami działania wyjaśniające” – czytamy.

Duda wkręcony przez rosyjskich pranksterów. Schetyna: To kompromitacja

O komentarz w tej sprawie został poproszony Grzegorz Schetyna na antenie Polsat News. – To jest poważna sprawa. Mówię to z pełną odpowiedzialnością – powiedział polityk Platformy Obywatelskiej. Grzegorz Schetyna zwrócił uwagę, że to już druga sytuacja, kiedy pranksterom udaje się wkręcić Andrzeja Dudę. W lipcu 2020 roku podszyli się pod sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa.

– To jest kompromitacja – stwierdził Grzegorz Schetyna. Polityk podkreślił, że służby prasowe prezydenta odpowiadają za profesjonalne przygotowanie rozmów na tak wysokim szczeblu. Na uwagę, że połączenie było jedną z serii, które prezydent Andrzej Duda odbył niedługo po wybuchu w Przewodowie, Grzegorz Schetyna odparł: „Jeżeli ktoś nie radzi sobie z chaosem, (...) nie powinien być prezydentem Polski albo powinien zmienić swoje służby”. – Egzamin został totalnie oblany przez prezydenta i jego kancelarię. Nie ma usprawiedliwienia – ocenił polityk.

